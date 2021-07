Juan Sutil y resultado de elecciones primarias: “Los extremos van quedando fuera y eso es bueno para Chile”

En conversación con ADN, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, se refirió a los resultados de las elecciones primarias presidenciales que se realizaron este domingo y que dieron por ganadores a Sebastián Sichel (Chile Vamos) y Gabriel Boric (Apruebo Dignidad).

En esa línea también destacó la derrota del abanderado de Chile Digno, Daniel Jadue, y remarcó que el sistema que planteaba el Partido Comunista está “totalmente fracasado”.

Respecto de las propuestas de estos candidatos, el representante del empresariado afirmó que “quieren cambios con gradualidad, quieren cambios en paz, quieren que se resuelvan los problemas de salud, pensión, educación, viviendas”.

Agregó que “cuando tú ves la votación de hoy día, lo que estás viendo es que los extremos van quedando fuera y el extremo que plantea el candidato Jadue, o excandidato Jadue, y el Partido Comunista la ciudadanía no lo quiere, y desde ese punto de vista yo creo que eso es bueno para Chile.

Además, Sutil recalcó que “Chile tiene que seguir creciendo, tiene que seguirse desarrollando, tiene que generar oportunidades para todos y el discurso que tenía el Partido Comunista no es el discurso inclusivo que permite que quepamos todos los chilenos“.

La reacción de los mercados

Consultado sobre cómo prevé la reacción de los mercados tras las primarias, Juan Sutil comentó que “creo que va a ser moderado, porque los mercados generalmente tienen mucho impulso el primer día, pero yo creo que la foto hay que sacarla en una foto semanal, de algunos días. De alguna manera va a ir dependiendo de cómo se van perfilando los discursos en esta etapa que viene ahora”.

Sobre ese punto, explicó que “viene una etapa donde la centroizquierda tiene que determinar quién es su candidato. Creo que va a haber algún otro candidato que se va a perfilar más a la izquierda que Boric y por lo tanto tenemos que ir viendo cómo se va desarrollando eso y en la medida que se manifieste, podremos ver cuál es la tendencia a largo plazo”.

Ante la pregunta de si ha conversado con alguno de los candidatos, Sutil respondió que “no he conversado con ninguno de los dos, espero hacerlo en algún minuto, pero acuérdese que yo represento a los empresarios y no estoy la política. Entonces no puedo hacer una llamada hoy día, no me parece prudente”.

También adhirió a las palabras de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), quienes sostuvieron que “esperamos que el próximo presidente de Chile vele por el Estado de Derecho, mantenga la certeza jurídica para que continuemos creciendo y progresando como nación y la agricultura siga aportando al desarrollo económico del país”.

“Las suscribo un cien por ciento”, dijo Sutil. “Ese sentir no es sólo de la Sociedad de Agricultura, sino de la gran mayoría de los chilenos, que necesitan institucionalidad, necesitan reglas claras, cambios graduales. Los países, para ir logrando el desarrollo, necesitan cambios que sean graduales dentro de esa estructura”.

Argumentó que “si nosotros queremos realmente el anhelado desarrollo, al menos aspiro a que lleguemos a lo que ocurre en los países del norte o sur de Europa, donde hay más inclusión, mejor salud, mejor educación, se pagan más impuestos efectivamente, lo pagan todos, desde el más chiquitito al más grande. Pero es mucho más inclusivo y la gente es más feliz, y yo creo que ése es el camino”.

Finalmente, Sutil remarcó que “tenemos que aspirar a ir allá y no retornar a sistemas fracasados, como quiso plantear el candidato Jadue y volver a lo que pasa en Venezuela, Cuba o Argentina, que son sistemas que están hoy día totalmente fracasados, incluso son dictatoriales, a excepción de Argentina”.