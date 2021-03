Botillerías alegan “absoluto abandono y olvido de las autoridades” en medio de crisis que vive el sector

Este viernes, la Asociación Nacional de Botillerías (Agbotch) dio cuenta de la crisis que viven más de cuatro mil pequeños empresarios de este sector, debido a las cuarentenas que se han decretado en el territorio nacional producto del aumento de casos de Covid-19.

El gremio advirtió sobre la posibilidad de un “inminente colapso” de la industria y al menos el 10% de los locatarios de este rubro han debido cerrar sus negocios. También señalaron que el 50% de los asociados se encuentra en situación de mora, cesación de pagos o con protestos financieros, lo que les ha impedido acceder a beneficios y programas estatales, que exigen estar al día con estos cobros.

Las botillerías que se encuentran en comunas en fase 1 de Cuarentena no pueden abrir sus puertas, ya que no son consideradas como negocio esencial. Sólo pueden hacerlo si amplían su rubro a minimarket, lo que no sucede en todos los casos.

“Con las nuevas medidas de restricción y cierre total del comercio para este fin de semana, más del 90% de la industria de los botilleros no podrá operar, debido a que sólo se permitirá hacerlo mediante despachos o envíos con aplicaciones”, señaló Marcial Pérez, presidente de Agbotch.

El dirigente expresó que “lamentablemente, las autoridades se olvidan del importante papel que cumplen los botilleros de Chile en comunidades aisladas, en zonas de escasos recursos y en comunidades que sufren la vulneración social, lugares donde estos pequeños locatarios son los únicos que proveen insumos básicos, líquidos y otros de consumo de primera necesidad en momentos donde los delivery no llegan, no funcionan o sencillamente no existen para esos consumidores”.

De hecho, el principal reclamo del gremio va dirigido contra empresas de retail y repartos, ya que sí pueden operar y vender con normalidad durante las cuarentenas, a diferencia de los pequeños negocios.

“Lamentablemente la autoridad olvida que no somos un gran conglomerado económico, no somos supermercadistas y no somos un retail, donde puede disponer libremente de sus espacios para reconvertirse”, remarcó Pérez.

Agregó que “casi la totalidad de los botilleros de Chile somos pequeños negocios familiares y de barrio donde no es posible habilitar dark zones o zonas dedicadas únicamente a entrega remota los cuales, además, deben contar con puertas traseras o back doors que eviten mezclar al repartidor con el cliente”.

Finalmente, el presidente de la asociación alegó “el absoluto abandono y olvido de parte de las autoridades, las cuales al parecer no terminan de entender el importante papel que cumplen estos 4 mil pequeños comerciantes para mantener la cadena de abastecimiento en sectores que hoy lo necesitan más que nunca”.