Tus Finanzas Familiares: Consejos para ahorrar en tiempos de pandemia

Este sábado se emitió un nuevo episodio de Tus Finanzas Familiares, en el que Krishna de Caso y Alejandro Guzmán explicaron cómo ahorrar y dónde, entregando algunos consejos para lograr esta meta según la realidad de cada individuo o familia.

En esta línea, Guzmán recomendó incluir el ahorro en el presupuesto familiar y ahorrar todo el dinero posible (ya sean mil pesos o cien mil, por ejemplo), en vez de ahorrar lo que resta después de los gastos.

De la misma forma, aconsejaron no guardar el dinero en cuentas vista o corriente, puesto que éstas no generan intereses y no se está aprovechando el monto de la mejor manera. También explicaron cómo enfrentar la “tentación” de gastar el dinero al tenerlo de una forma tan accesible.

Finalmente, los conductores también recomendaron colocar una meta de ahorro, de manera que el dinero tenga un objetivo por el cual motivar al usuario.