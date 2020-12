Banco Central sobre segundo retiro de las AFP: “La liquidez que va a provocar no debe generar una sensación artificial de abundancia”

La mañana de este miércoles, el presidente del Banco Central, Mario Marcel, se refirió a las consecuencias económicas que tendrá la segundo retiro de fondos previsionales de las AFP, advirtiendo que el proceso “no debe generar una sensación artificial de abundancia“.

“El consumo seguirá impulsado por el retiro de ahorros previsionales, aunque el impacto del segundo retiro se estima que será menor que el primero. Parte de esto responde a que la caída de ingreso provocada por la pandemia ya habría sido más que compensada por las medidas previas, y porque los recursos que podrían retirarse se concentran en los quintiles de ingresos más altos, que tienen menos incentivos o menos necesidad de utilizarlos para consumo”, expuso Marcel en la comisión de Hacienda del Senado, durante la presentación del Informe de Política Monetaria del Banco Central (IPOM).

“La liquidez que va a provocar el retiro de ahorros previsionales no debe generar una sensación artificial de abundancia, porque, como sabemos, con ello solo se están ocupando ahorros que más adelante van a hacer mucha falta”, agregó.

“Un momento como este es el menos oportuno para la autocomplacencia. No se ha descubierto ninguna panacea para la recuperación y la economía tampoco se ajustará automáticamente. No hay camino fácil para enfrentar los desafíos que vienen, y no hay espacio para malas decisiones. Por el contrario, el trabajo bien planificado y coordinado es indispensable para hacer frente a los desafíos mencionados en una economía que saldrá de este episodio con notorias cicatrices“, continuó Marcel.