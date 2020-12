Colusión de los pollos: Supermercados pidieron al Tribunal de la Libre Competencia que anule demanda que pide indemnización a usuarios

A través de una serie de escritos, las cadenas de supermercados Cencosud, Walmart y SMU, pidieron formalmente al Tribunal de la Libre Competencia (TDLC), que anule la demanda presentada por la Asociación Gremial de Consumidores y Usuarios (Agrecu) que solicita una indemnización de $50 mil para los usuarios afectados por la denominada colusión de los pollos, en la que dichos comercios habrían acordado los precios del producto.

Así, mediante los documentos, las cadenas piden que se desestime la demanda debido a que ya están en un proceso de mediación con el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).

Sobre la acción, Andrés Parra, presidente de la Agrecu dijo en conversación con ADN que “hay una falta de transparencia absoluta en la tramitación, cosa que también es bastante irregular porque se supone que todo tiene que publicarse, no hay nada publicado”.

Mientras que sobre el procedimiento con el Sernac, apuntó que “basta con ver la página (del Sernac) donde está esa causa del Procedimiento Voluntario Colectivo y prácticamente no hay información y eso afecta derechos de terceros y no es lo mismo que en cualquier procedimiento administrativo donde sólo está el administrador y el particular, acá el efecto es respecto de la comunidad”.