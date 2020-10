¿Se vislumbra una reactivación económica? Luis Riveros opina: “Vamos a tener números azules, pero chiquititos”

¿Es factible una reactivación económica a corto plazo para nuestro país? El decano de Economía de la Universidad Central, Luis Riveros, cree que sí, pero “con ciertas condiciones. No es automático”, considerando que la caída de este año ha sido “realmente brutal. Ni siquiera la crisis del 82. Lo único comparable es la crisis financiera de 1929 y 1930”, expresó en conversación con Ciudadano ADN.

El panorama, insistió el experto, es incierto, y la clave para reactivar la economía es la inversión, la cual está “afectada por las expectativas. Eso no es ningún misterio. Todos tenemos que hacer el esfuerzo por mejorar un poco la apreciación que tenemos por el futuro de la economía”, sostuvo.

Además, se enfrentan problemas como el endeudamiento progresivo y “un tremendo forado fiscal, justificado, cercano al 11% del Producto Interno Bruto. Eso significa que el Estado queda con menos recursos para hacer inversión”.

Pero no todo son malas noticias: el sector privado cree que la economía mejorará, considerando la recuperación de países como China y la mejora en el precio del cobre. El FMI, en tanto, adelantó que Chile va a expandirse un 5,1% en 2021. “Yo tengo la impresión de que vamos a tener números azules, pero más chiquititos”, aseguró Riveros.

Otra medida económica que podría reactivar la economía es un segundo retiro del 10%. Sin embargo, Riveros cree que no es una medida adecuada. “Decirle a las personas que saquen sus ahorros para poder subsistir no es éticamente correcto. Hay muchos a los que ya no le quedan pensiones. Y al otro día uno ve las colas comprando televisores y equipos de audio. Es una medida con un grado de populismo importante, diseñada para sacar aplausos en la calle”, sentenció.

Frente a la crisis del sistema de AFP, el exrector de la Universidad de Chile cuestionó el surgimiento de “soluciones triviales” como un sistema de reparto. “Se ha perdido la brújula. Hay que hacer una reforma de pensiones sobre la base de lo que tenemos. Si yo tengo 100 en el fondo de pensiones, 70 han sido ganancia de capital, aunque no para todos”.

Riveros también expresó su opinión sobre la inmigración. “No es mala per se, pero sí cuando es descontrolada. Va a inhibir la demanda de trabajo para los nacionales. Uno no puede ir a Alemania a buscar trabajo con visa de turista”.