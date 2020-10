Exministro Eyzaguirre: “No hagamos cuentas falsas, hay situaciones en las que no puedes evitar gastar”

El exministro de Hacienda del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, Nicolás Eyzaguirre, se refirió al actual panorama de la económico en el país y a la propuesta del segundo retiro de fondos de las AFP, en medio de la pandemia por el coronavirus Covid-19.

Sobre el Imacec comenzó adelantando: “Todo indica que vamos a tener una caída del producto en exceso del 5%, no sé exactamente si 5%, 6% o 6,5%, pero eso más bien nos habla del pasado, hacia adelante creo que hay bastante incertidumbre“.

“Desde el principio de la pandemia, diversos economistas, y yo mismo, hemos planteado que la política sanitaria es lejos lo más importante desde el punto de vista de la reactivación, porque si tienes eventualmente un rebrote y tienes que retroceder en el Paso a Paso, reconfinar o restringir la movilidad en algunos lugares, eso te afecta la producción directamente”, expuso.

“Todavía es difícil si vamos a tener rebrote o no, porque la circulación del virus continúa bastante alta. Es bien difícil saber si en los meses qué tan rápido se va a recuperar la actividad”, indicó.

Ayudas del Estado a las familias

“No puedes descartar que la reactivación sea lenta (…) vas a tener que seguir haciendo apoyos a los hogares, de lo contrario ya sabemos, el agua escurre por las partes menos deseables y comienzan los retiros de los fondos de pensiones y todas esas formas inevitables en las que la gente se trata de defenderse de la carencia completa”, afirmó.

“Yo rápidamente, y creo que ya estamos un poco tarde, daría certezas de renovación del Ingreso Familiar de Emergencia, quizás con un monto un poquito superior, y provisionarlo para el año 2021, porque no podemos descartar que no lo necesitemos”, planteó.

“No es éticamente aceptable que frente a una pandemia en que el Estado, debiendo hacerlo, confina, por tanto produce una especie de coma inducido en la actividad económica, y la gente no tiene cómo ganarse la vida, que las personas recurran a sus modestísimos ahorros previsionales para autofinanciarse la pandemia a mí me parece que no es apropiado. Pero si no hay otra alternativa, quién es uno para decir: ‘Si todavía tiene algo ahorrado, no lo saque, porque entre hambre hoy y hambre mañana, prefiero el hambre mañana'”, lanzó.

Sobre lo hecho por el Gobierno actual frente a la pandemia, expresó: “Sería mezquino de mi parte decir que le Gobierno se ha mantenido de brazos cruzados, efectivamente ha hecho un esfuerzo por llegar a las familias a través de distintos programas (…) Ahora, que el esfuerzo es el ‘más grande que se puede hacer‘, desgraciadamente las cifras no acompañan al ministro, porque si tu miras las proyecciones de déficits fiscal para Chile de las que tiene España, Italia, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, países que están mucho más endeudados que nosotros, son más modestas”.

“Fui ministro de Hacienda, y conservador con el uso de los recursos fiscales, pero este es el momento de una cosa que sucede cada 100 años y nosotros no estamos al borde del precipicio en materia fiscal“, aseguró.

“Además, cuál es la alternativa, si tú no acudes en ayuda de las familias, incluso con mayor déficits, el sistema te termina reventando por los lados, entonces yo no creo que se pueda afirmar con rigor que hemos llegado al raspado de la olla“, afirmó el economista.

Segundo retiro de AFP

Por otra parte, Eyzaguirre se refirió al planteado segundo retiro de las AFP y a la reforma a las pensiones.

“El propio Gobierno estimó frente al retiro del 10% una cantidad, si no me equivoco, de 5 mil o 6 mil millones de dólares de costo fiscal”, comenzó explicando.

“Si la gente retira -y hay gente que ya no le queda y no va a poder retirar nada, y eso es un problema- se sube muchísimo la factura de las Pensiones Básicas Solidarias y del Aporte Previsional Solidario, o sea, esto tiene un impacto fiscal, pero dejando a muchas personas inerme y en manos del Estado en materia de su vejez, entonces hay que hacer las cuentas bien”, señaló.

“Seguidamente, si tu recurres a no dar apoyos directos y la gente termina sacando los ahorros de la AFP, hay muchos que no van a poder sacarlos, entonces esa gente, aunque se esté recomendando distanciamiento social, confinamiento, etcétera, va a salir a la feria o donde sea a buscarse la vida“, expuso.

“Eso no es bueno para controlar la pandemia. Y si no controlamos la pandemia, los costos económicos, incluso para el fisco, de una reactivación muy lenta, son enorme, entonces no hagamos cuentas falsas, hay situaciones en las que no puedes evitar gastar“, concluyó.

Reforma a las pensiones

Asimismo, habló sobre la reforma a las pensiones y la propuesta de apoyarlas con un alza al Impuesto al Valor Agregado (IVA).

“Voy a decir lo que es de sentido común y que cualquier economista sabe: el IVA es un impuesto regresivo, que la gente de menos recursos se consume todos sus ingresos, y por lo tanto, el IVA les afecta un 100% sus ingresos, y la gente con más recursos se consume solo una fracción de sus ingresos”, declaró.

“Si tú vas a financiar mejores pensiones, financiadas proporcionalmente por los más pobres, es como sacarse un billete de un bolsillo y meterlo en el otro”, espetó.

De igual forma, se refirió a una “propuesta interesante” que conversó con Rodrigo Vergara, expresidente del Banco Central.

“Donde estamos realmente muy bajos, y es un problema de mirar las cifras, es en los impuestos a las personas, no en los impuestos al consumo del IVA. Entonces, si queremos hablar en serio de cómo financiar pensiones, salud, educación, hablemos que la reforma tributaria que parta por eliminar gran parte de excepciones que no se justifican en lo absoluto, como la renta presunta y otras”, expuso.

“Y ojalá fiscalización, porque la evasión, sobre todo en los sectores de altos ingresos, es enorme. Entonces realmente hay hartas alternativas más justas y más recaudadoras que el IVA”, concluyó.