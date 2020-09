Encuesta UC reveló que se recuperó el empleo en agosto: Aumentó en 312 mil puestos de trabajo con respecto a julio

La encuesta de la Universidad Católica que evalúa el estado de la economía nacional reveló este jueves que la tasa de empleo detuvo su caída en agosto, dando así un respiro a la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus Covid-19 en el país.

Según los datos entregados por el sondeo, en agosto se crearon 312 mil puestos de trabajo con respecto a julio, pero la tasa sigue siendo baja con respecto al año anterior; hay 2,1 millones de puestos de trabajo menos que en 2019.

Las cifras además dieron cuenta de que son las mujeres las que lideran la recuperación del empleo, con 181 mil puestos, mientras que 131 mil hombres encontraron trabajo durante el último mes.

Sin embargo no todo ha sido bueno, ya que hay más de 1 millón de personas inactivas, es decir que no están buscando trabajo en estos momentos, la mayoría de 25 a 34 años de edad, los que han indicado que estarían buscando empleo de no ser por la crisis sanitaria.