Sebastián Sichel, presidente de BancoEstado: “Han habido 42 millones de transferencias más que el año anterior”

Calificándola como una operación sin precedentes, donde lo más parecido ha sido el pago por el abono tras la colusión del papel higiénico, “aunque los montos eran muy chicos”, el presidente de BancoEstado, Sebastián Sichel, entregó un balance de las primeras semanas de transferencias de montos por los ahorros de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y la serie de beneficios sociales que canaliza la institución a través de sus cuentas vista y RUT.

En conversación ADN Hoy, Sichel aseguró que solo por el pago del dinero de las AFP “han habido 42 millones de transferencias electrónicas adicionales al año anterior“, agregando además que “la aplicación del banco se ha descargado 2,5 millones de veces en los últimos 10 días”.

La magnitud de las operaciones financieras ha sido exigente para la institución, ya que la mayoría de las personas que hicieron la solicitud de retiro de fondos lo hizo usando una cuenta en BancoEstado, según indicó Sichel, esto corresponde a “6,2 millones de personas de los 7,8 millones que pidieron el dinero“.

Además agregó que “aquí si uno suma los beneficios sociales que el gobierno ha seguido pagando, más el 10% se han pagado en los últimos dos meses 13 millones de abonos, que en promedio son 5,8 billones de pesos (…) Lo más importante es que el sistema ha funcionado, que la gente ha podido girar los recursos, 1 de cada 2 chilenos ya usó los recursos y pudo hacer uso de estos recursos y el resto que no lo ha usado lo tienen en sus Cuentas RUT”.

Leer también Nacional Retiro de fondos de las AFP: Al menos 6,1 millones de afiliados han recibido pago de primera cuota Economía Gerente general Asociación AFP: “Hemos visto cómo diversos mitos que existían en torno a las Administradoras de Fondos de Pensiones han quedado desestimados” Economía Sebastián Sichel informó que BancoEstado superó los 100 mil créditos Fogape: “Con nuestro deber no más cumplimos”

“En el banco no hay órdenes pendientes de pago”

En cuanto al uso que le ha dado la gente al dinero que ha recibido, el presidente de la institución bancaria indicó que la mayoría lo ha usado para pagar cuentas y lo ha hecho de forma electrónica, lo que corresponde al 60% de las personas, mientras que “el 10% lo ha sacado en efectivo por caja, y el otro 30% lo giró o por la Caja Vecina o por cajero automático, ha habido harta fluidez de los recursos, la gente lo esta sacando rápido, y los que no lo han sacado están guardando el dinero en la ‘cuenta 10’, donde no se les va a cobrar plata por esa cuenta”.

En tanto, al ser consultado por los problemas que han tenido algunas personas con los depósitos de las AFP, donde se les ha descontado el dinero de sus cuentas en las administradoras, pero no se ha abonado para retirarlo, Sichel aseguró que “en el banco no ha órdenes pendientes de pago”, agregando que “con la AFP Modelo hemos tenido este desfase desde que emiten la orden hasta que dan la orden de pagar, pero en general están llegando esas ordenes de pago automáticamente, el banco no tiene pendiente ningún pago, la única razón por la que hay personas que no pueden recibir el pago es porque la Cuenta RUT o la mando mal la AFP o la persona puso mal la cuenta”, explicó asegurando que pese a todo estos han sido casos puntuales.

Finalmente, Sebastián Sichel valoró el hecho de que gran parte de los chilenos se bancarizó o digitalizó gracias al proceso de retiro de ahorros de las AFP.