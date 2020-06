CEO de Latam y posibilidad de liquidar la empresa: “No pasa por mi cabeza, creo que vamos a salir adelante”

Una de las empresas más golpeadas por la crisis sanitaria y a la vez económica del Covid-19, es Latam. La empresa, que hace unos días anunció una serie de medidas para evitar la quiebra, vive días trascendentales para su futuro.

En ello, el CEO de la compañía, Roberto Alvo, conversó con The Clinic y entregó detalles de como han sido estos días “obviamente hay mucha preocupación. No te voy a decir que no. Hemos tenido que reducir la dotación de la compañía. Piensa que en este momento estamos operando con menos de 5 mil personas de las 43 mil que tenemos”, comenzó diciendo.

“Ése es el nivel de actividad que tuvimos durante abril y mayo y mantuvimos a prácticamente toda la gente. Nos dimos cuenta que la crisis se estaba alargando un poco. Lamentablemente, la gente está preocupada”, agregó el CEO.

Alvo, a cargo de una compañía que cuenta con 300 aviones y que trasladaba a más de 75 millones de pasajeros al año, aseguró que la crisis los ha afectado en cuanto que “nosotros pasamos de vender US$850 millones al mes a vender US$150 millones. La compañía tenía US$1.600 millones de caja al fin del año pasado. Es complejo resistir un escenario como éste. Desaparecieron US$700 millones de dólares de ingresos por mes. De la noche a la mañana. Es un impacto muy fuerte y muy rápido”, aseguró.

Respecto a la decisión de desprenderse de flota, Alvo comentó que “no lo sabemos. Va a depender de las condiciones que nos den. Observo escenarios más optimistas y otros menos. Creo que esta compañía va a ser un 20% ó 30% más chica el próximo año. La industria aérea será un 20 ó 30% más chica el próximo año“, dijo.

“Será una industria más pequeña, pero los precios van a bajar. Vamos a tratar de incentivar los viajes. Probablemente los próximos meses sean muy convenientes”, complementó sobre el punto anterior.

Sobre la opción de salvar la empresa, Alvo adelantó lo que necesitan para salir adelante “estamos tratando de juntar US$2 mil millones. Ya tenemos US$900 millones. Obviamente que estamos hablando con todos nuestros accionistas y eventualmente otros inversionistas”, comentó.

“Y el gobierno es una pieza fundamental de lo que falta, pero no es el todo. Entiendo que el ministro Briones habló la semana pasada de entre US$500 millones y US$750 millones. Eso fue lo que dijo el ministro. Ojalá sea menos, si es que nosotros logramos conseguir más apoyo”, agregó.

Al finalizar, dejó un mensaje de tranquilidad a sus trabajadores respecto a la posibilidad de liquidar la empresa “no pasa por mi cabeza, porque creo que Latam va a salir adelante. No tengo ninguna duda. No sé exactamente cuál es el camino todavía, pero no tengo duda. Pero tampoco nunca estuvo en mi cabeza llevar a la compañía al Capítulo 11. Estamos haciendo lo que hay que hacer”, cerró.