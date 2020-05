Superintendente de Electricidad por facturación provisoria: “Se fiscalizará que a ningún cliente se le cobre demás”

Tras varias denuncias y reclamos, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) decidió aumentar las fiscalizaciones y exigir medidas rápidas a las empresas ante problemas con la facturación provisoria que realizaron algunas compañías.

En ello, el superintendente de Electricidad y Combustibles, Luis Ávila, conversó con Mediodía en ADN e intentó explicar el problema: “desde mediados de marzo y tras la definición de la pandemia, Chile estableció un estado de catástrofe y ello incluyó confinamiento y medidas de cuarentena, que de paso, afectó a los servicios básicos en los procesos que hacen las empresas para llevar las boletas y tomar la medición del gasto de luz”, partió diciendo.

“Estos procesos se suspendieron provisoriamente mientras se arreglaban las medidas de seguridad, por tanto en algunos períodos los medidores no se revisaron y como aquello no se hizo, se utilizó la facturación provisoria, lo que significa que la compañía que no ha podido enviar el boleta, utiliza el promedio de los últimos seis meses de consumo para facturarle al cliente”, agregó Ávila.

En la misma línea, Ávala aclaró que “el valor de la energía eléctrica está estabilizado desde el año pasado y por tanto los precios no han variado. Lo que ocurre es que se dan particularidades por las estimaciones, las cuales muchas veces no son coinciden con el consumo real de los lugares”, comentó.

“Ante todo esto, lo que hará la Superintendencia es verificar y fiscalizar que a ningún cliente se le cobre demás y que a los clientes que se les ha cobrado demás, con el tiempo se corrija“, complementó Ávila.