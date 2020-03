Ministro de Agricultura anunció que el aumento del pan no debiera ser superior al 3%

El ministro de Agricultura, Antonio Walker, se refirió al aumento en el precio del pan anunciado por los productores y que podría alcanzar el 20%.

El titular de la cartera explicó que esta proyección no es razonable y que el impacto no debiera ser más del 3% en el precio del pan. Además agregó que estos no son tiempos para especular.

Pero Sergio de La Fuente, dueño de la panadería Le Moustaché, en la comuna de El Bosque, cree que la cifra que dijo el ministro no es real y que está actuando de mala fe. “El ministro, más que desinformado, actúa de mala fe. El ministro quiere hacer parecer a los panaderos como especuladores o algo parecido y eso no es así”, señaló.

“Si tú ves el precio del trigo hace diez días atrás, el kilo valía $190. Hoy día vale $257, por lo tanto, los molinos están obligados a subir ese porcentaje, y ese costo lo traspasan a los panaderos. En el caso mío, esa alza me cuesta $6 millones. ¿Le cabrá al ministro en la cabeza que yo voy a subir un 3%?. Eso lo encuentro feo, por no decir otra cosa“, aseguró de La Fuente.

Desde el gremio de panaderos señalan que la harina ya está llegando a las panaderías a un precio mayor, y que en Chile el trigo se compra mayoritariamente al extranjero casi en un 70%, lo que ha provocado que los molinos estén reajustando sus precios.