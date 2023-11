Max Verstappen no da espacio a sorpresas y gana en Abu Dhabi la última carrera del año en la Fórmula 1

Este domingo se puso fin, con el GP de Abu Dhabi, a la temporada 2023 de la Fórmula 1 y con el resultado de prácticamente todas las competencias disputadas alrededor del mundo: Max Verstappen como ganador.

En el circuito de Yas Marina, el neerlandés, que había arrancado desde la pole position, resistió los embates de Charles Leclerc por arrebatarle el liderazgo y administró con la suficiencia con la cual dominó el año de principio a fin.

Así las cosas, Max Verstappen terminó quedándose con su decimonoveno triunfo de la temporada, resultado que le permitió superar al alemán Sebastian Vettel como el tercer piloto en la historia de la Fórmula 1 con más victorias. De hecho, en el año, el piloto de Red Bull superó las 1.000 vueltas como líder de carrera.

A stunning achievement 🤩@Max33Verstappen wins his 19th race of the season #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/nNchlK2oLB

— Formula 1 (@F1) November 26, 2023