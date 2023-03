Checo Pérez domina de principio a fin el circuito callejero del GP de Arabia Saudita

Haciendo gala de sus buenas sensaciones durante las clasificaciones al GP de Arabia Saudita, el mexicano Sergio Checo Pérez logró imponerse en el circuito de Jeddah, segunda fecha de la temporada 2023 de la Fórmula 1.

El piloto de Red Bull refrendó sus excelentes condiciones de manejo para resistir el asedio de su coequipo de Redbull, Max Verstappen, que remontó 13 lugares para terminar en el segundo puesto de la competencia tras las 50 vueltas.

Checo Pérez se mantuvo a firme en el liderato para así sumar la quinta victoria de su carrera en la Fórmula 1, pero el neerlandés se quedó con la vuelta más rápida en Jeddah, lo que le permitió conservar el liderato de la clasificación general por un punto de diferencia.

Nobody could stop @SChecoPerez in Jeddah 💪#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/h0FUWND4Gz

— Formula 1 (@F1) March 19, 2023