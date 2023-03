Checo Pérez se queda con la pole position del GP de Arabia Saudita

El mexicano Sergio Checo Pérez sorprendió este sábado en el circuito de Jeddah tras convertirse en el piloto más rápido de las clasificaciones para la disputa del GP de Arabia Saudita, segunda fecha de la temporada 2023 de la Fórmula 1.

Quien ha estado a la sombra del campeón de la categoría, Max Verstappen, en la escudería Red Bull, aprocechó la rotura del semieje que sufrió en su vehículo, situación que dejó al neerlandés fuera de las rondas finales.

Mientras el monarca actual se quedó en el puesto 15, Checo Pérez logró la pole position con una mejor vuelta de 1 minuto, 28 segundos y 265 centésimas. El azteca fue escoltado en los tiempos por Charles Leclerc, pero como el de Ferrari debía cumplir una penalización de diez puestos, arrancará desde el lugar 12.

Así las cosas, “corrió la lista” en Jeddah y el español Fernando Alonso, de Aston Martin, comenzará desde la segunda posición el GP de Arabia Saudita. En tanto, la segunda línea de largada estará compuesta por el británico George Russell, de Mercedes, y el hispano Carlos Sainz, de Ferrari.

Who expected this order in qualifying? 🙃#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/giPmt1pMkn

— Formula 1 (@F1) March 18, 2023