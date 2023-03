Max Verstappen se impone sin contratiempos en el GP de Bahrein

En la carrera que dio el inicio a la temporada 2023 de la Fórmula 1, Max Verstappen mantuvo el tranco con el que ganó la máxima categoría del automovilismo en los últimos dos años para imponerse en el GP de Bahrein.

El neerlandés arrancó desde la pole position del circuito en Sakhir y no tuvo prácticamente contratiempos, pues no soltó el liderato a lo largo de las 57 vueltas, pudiendo abrochar por primera vez en su carrera el título en esta fecha.

MAX VERSTAPPEN WINS THE OPENING RACE OF THE 2023 SEASON!!! 🙌 #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/Nw4WKNaYh6

Lo que sí estuvo intenso fue la batalla por completar el podio en el GP de Bahrein, pues aunque Charles Leclerc fue quien se había instalado primero como escolta de Max Verstappen, en la vuelta 26, su compañero en Red Bull, Sergio Checo Pérez, logró configurar el 1-2.

De hecho, el piloto monegasco simbolizó el descalabro de Ferrari pues en la vuelta 41 se quedó sin batería en el monoplaza y debió abandonar la prueba que había ganado en 2022.

LAP 41/57

Oh no, not again 😖

📻 "No power" sighs Leclerc – he's out ❌#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/bRfRr6B2iR

— Formula 1 (@F1) March 5, 2023