Presentan demanda de 5 millones de dólares contra Mike Tyson por violación

Mal, muy mal la está pasando el ex boxeador Mike Tyson, luego que se hiciera efectiva una demanda en su contra por violación.

La presunta víctima reclama el pago de 5 millones de dólares por daños y perjuicios, esto, en denuncia presentada en virtud de la Ley de Sobrevivientes

La persona anónima que hizo la denuncia afirma que Tyson “le quitó los pantalones y la violó violentamente en una limusina después de conocerse en un club bailable de los noventas llamado Septembers“, según una declaración jurada presentada en Albany”.

En la declaración jurada en la que pide el anonimato, la mujer relató cómo ocurrieron los hechos mientras estaba en la limusina del ex púgil.

“Tyson inmediatamente comenzó a tocarme e intentó besarme”, aseguró.

En esa línea, añadió que “le dije que no varias veces y le pedí que se detuviera, pero siguió atacándome. Luego me quitó los pantalones y me violó violentamente“.

Consignar que esta no es la primera vez que Tyson es acusado de conducta sexual inapropiada.