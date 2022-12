Lula da Silva y su emoción por el fallecimiento de Pelé: “Pocos brasileños llevaron el nombre de nuestro país tan lejos como él”

Quien el próximo 31 de diciembre asumirá oficialmente su segundo período como presidente de Brasil, Lula da Silva, aprovechó sus redes sociales para homenajear al fallecido Pelé.

“Tuve el privilegio que no tuvieron los jóvenes brasileños: vi jugar a Pelé, en vivo, en Pacaembu y Morumbi. No jugaba, lo vi dar un espectáculo, porque cuando le llegaba el balón siempre hacía algo especial, que muchas veces terminaba en gol“, aseguró en su cuenta de Twitter.

“Confieso que estaba enojado con Pelé, porque él siempre masacraba a mí Corinthians. Pero, ante todo, lo admiraba. Y el enfado pronto dio paso a la pasión de verlo jugar con la camiseta número 10 de la selección brasileña”, aseguró el político, que fue más allá en torno a la trascendencia de “O Rei”.

“Pocos brasileños llevaron el nombre de nuestro país tan lejos como él. Tan diferente del portugués como era el idioma, los extranjeros de los cuatro rincones del planeta pronto encontraron una manera de pronunciar la palabra mágica: Pelé“, aseguró un emocionado Lula da Silva.

“Pelé nos dejó hoy. Se fue a hacer mesa en el cielo con Coutinho, su gran compañero en el Santos. Ahora tiene la compañía de tantas estrellas eternas: Didi, Garrincha, Nilton Santos, Sócrates, Maradona. Dejó una certeza: nunca había habido un 10 como él. Gracias, Pelé”, concluyó.

Poucos brasileiros levaram o nome do nosso país tão longe feito ele. Por mais diferente do português que fosse o idioma, os estrangeiros dos quatros cantos do planeta logo davam um jeito de pronunciar a palavra mágica: "Pelé".

