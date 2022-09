GP Italia 2022 de Fórmula 1: ¿Cuándo es la clasificación y cómo puedo verla online?

El tramo final de la temporada 2022 de la Fórmula 1 continúa este fin de semana. La jornada 16 de la máxima categoría del automovilismo arriba a Italia, en una de las carreras más esperadas por los fanáticos en el circuito de Monza.

Con siete carreras por delante, la lucha entre Max Verstappen, Charles Leclerc y Sergio Pérez tendrá un nuevo round tras el mes de vacaciones que tuvieron pilotos y escuderías en el Viejo Continente.

Max Verstappen lidera el mundial con 310 puntos, lejos de las 210 unidades a las que llegó Charles Leclerc de Ferrari. El podio lo cierra Sergio Pérez de Red Bull, también con 210 puntos.

Más atrás aparece George Russell de Mercedes con 188 pts, seguido por Carlos Sainz Jr de Ferrari con 175 puntos. Lewis Hamilton con 158 unidades, cierra las primeras seis posiciones del mundial de pilotos.

La clasificación de constructores de la categoría sigue comandada por Red Bull con 511 puntos, seguido por Ferrari que tiene 376 unidades. Cierra el podio de momento Mercedes con 346 puntos.

La decimosexta fecha de la Fórmula 1 en su temporada 2022 arrancó este viernes 9 de septiembre desde las 09:00 horas de nuestro país con las prácticas libres.

La clasificación para la carrera arranca el sábado 10 de septiembre desde las 11:00 horas y la podrás seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN Deportes.

En TV, la podrás ver en vivo en las plataformas de Star+.

