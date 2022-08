Una insólita situación se vivió este martes en el mundo de la Fórmula 1. Acostumbrados a la pulcritud en la mayoría de las escuderías, Alpine sufrió un duro revés en las redes sociales.

El equipo francés anunció con bombos y platillos al reemplazante de Fernando Alonso, que el pasado lunes confirmó su arribo a Aston Martin con miras a la temporada 2023.

¿El elegido? El australiano Oscar Piastri: “después de cuatro años como parte de la familia Renault y Alpine, el piloto de reserva Oscar Piastri asciende a un asiento de carrera junto a Esteban Ocon a partir de 2023″, escribieron las redes sociales de Alpine.

El problema vino horas más tarde, y en palabras precisamente de piloto australiano.

After four years as part of the Renault and Alpine family, Reserve Driver Oscar Piastri is promoted to a race seat alongside Esteban Ocon starting from 2023. pic.twitter.com/4Fvy0kaPn7

Después de las primeras reacciones en el mundo del automovilismo, fue el propio Oscar Piastri quien le dio un portazo en la cara a los franceses, desatando una verdadera pesadilla para Alpine.

“Entiendo que, sin mi consentimiento, Alpine F1 ha publicado un comunicado de prensa a última hora de la tarde de que conduciré para ellos el próximo año”, partió escribiendo en sus redes sociales.

Agregó Oscar Piastri que “esto está mal y no he firmado un contrato con Alpine para 2023. No conduciré para Alpine el próximo año”, finalizó de manera tajante.

De esta forma, el puesto de Fernando Alonso seguirá vacante para encontrar al compañero de Esteban Ocon con miras a la temporada 2023 de la Fórmula 1.

I understand that, without my agreement, Alpine F1 have put out a press release late this afternoon that I am driving for them next year. This is wrong and I have not signed a contract with Alpine for 2023. I will not be driving for Alpine next year.

— Oscar Piastri (@OscarPiastri) August 2, 2022