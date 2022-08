Remezón para el 2023 en la F1: Fernando Alonso dejará Alpine para emigrar a Aston Martin

Menos de 24 horas pasaron desde el GP de Hungría de Fórmula 1, para que la máxima categoría del automovilismo se remeciera con fuerza: Fernando Alonso dejará la escudería Alpine a fin de temporada para fichar por Aston Martin.

Luego de terminar en el octavo puesto el pasado domingo en Hungaroring, Mogyoród, el “asturiano” tenía una sorpresa de proporciones antes de iniciar el receso veraniego de la Fórmula 1.

“Magic” dejará a la escudería francesa (ex Renault) para emigrar al Reino Unido y ser nuevo piloto de Aston Martin, acompañando así a Lance Stroll con miras a la temporada 2023.

Cabe destacar que el arribo de Fernando Alonso a Aston Martin llega justo días después del anuncio de Sebastian Vettel, quien se retirará a fin de temporada, dejando así precisamente la vacante disponible en la escudería británica.

“Conozco a Lawrence (presidente de Aston Martin) y Lance desde hace muchos años y es muy obvio que tienen la ambición y la pasión para triunfar en la Fórmula Uno. He visto cómo el equipo ha atraído sistemáticamente a grandes personas con pedigríes ganadores, y me he dado cuenta del gran compromiso con las nuevas instalaciones y recursos en Silverstone”, comentó en el comunicado de la escudería británica.

Agregó que “todavía tengo el hambre y la ambición de luchar para estar al frente, y quiero ser parte de una organización comprometida con aprender, desarrollarse y tener éxito. Todos apreciamos que hay mucho por hacer para llegar al frente, y que debemos aplicar todas nuestras energías en trabajar juntos para encontrar el rendimiento”, sostuvo.

Por su parte, Lawrence Stroll sostuvo que “conozco y admiro a Fernando desde hace muchos años y siempre ha tenido claro que es un ganador comprometido como yo. Me propuse reunir a las mejores personas y desarrollar los recursos y la organización adecuados para tener éxito en este deporte altamente competitivo, y esos planes ahora están tomando forma en Silverstone”, dijo.

Cerró con que “parecía natural, por lo tanto, invitar a Fernando a ser parte del desarrollo de un equipo ganador, y rápidamente establecimos en nuestras conversaciones recientes que tenemos las mismas ambiciones y valores, y fue lógico y fácil confirmar nuestro deseo de trabajar juntos”, finalizó el empresario canadiense.

NEWS: @AstonMartinF1 announces Fernando Alonso for 2023.

We are delighted to confirm that two-time #F1 World Champion @alo_oficial will join the team from next season on a multi-year contract.

Tap below to read more. ⬇️#WeClimbTogether

— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) August 1, 2022