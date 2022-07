Daniella Chávez lanza OnlyFansVIP para comprar a O’Higgins: “Quiero un equipo ganador y que pelee todo”

Daniella Chávez va con todo detrás de O’Higgins. Es que la rubia siempre ha soñado con comprar el club rancagüino.

Por eso, apenas se enteró que estaba en venta, la conejita Playboy decidió que era el momento de lanzarse tras su anhelo.

Así, decidió revelar en sus redes sociales la creación de una cuenta OnlyFansVIP, con el único objetivo de juntar el dinero para poder quedarse con el capo de Provincia.

Voy a comprar el club de Fútbol O’Higgins para eso creamos OnlyFans VIP… con todas sus suscripciones y compras haremos el sueño realidad, aquí está el hashtag #DaniellachavezOnlyfans link aquí https://t.co/Q3xufTbOqP entre los que ayuden a difundir sortearé regalos VIP en Only pic.twitter.com/W2QovSFFxP — Daniella Chavez (@daniellachavezc) July 21, 2022

Pero, ¿puede quedarse con el equipo del que es una de sus más famosas hinchas? Eso y más contó en exclusiva en ADN.

Daniella Chávez y el amor por O’Higgins

Daniella comentó de entrada que “supe que O’Higgins está en venta y me puse en campaña para juntar los cerca de 20 millones de dólares. Por eso me creé esta cuenta, con contenido más Playboy para que así los hinchas ayuden a juntar el dinero”.

¿Y cuál es tu motivación para querer quedarte con el equipo?

Yo soy de Rancagua, soy hincha y hace tiempo que O’Higgins viene mal. Creo que con mi equipo de trabajo podemos hacer las cosas mejores, devolver a Rancagua un equipo ganador, con aspiraciones, no que juegue por participar. Quiero un equipo ganador y que pelee todo.

¿Es un anhelo posible?

¿Por qué no? O’Higgins es una sociedad anónima, una empresa. Entonces si está a la venta es porque cualquiera lo puede comprar, así como lo hizo Heller con la Universidad de Chile.

Por eso, la blonda decidió jugársela con el OnlyVIP. Un sitio que subió hace dos semanas y con el que ya suma éxito. “Es contenido nuevo, que estoy haciendo todos los días. Y es más sin censura, para motivar más”, explicó.

En cuanto su contacto con los actuales dueños del elenco celeste, la familia Abumohor, Daniella reveló que no le tenían mucha buena.

“Es que yo soy muy crítica con su gestión. Y cómo yo les reclamo por redes sociales, se enojan. A veces pido a los hinchas ser duro con el equipo a ver si levantan cabeza. Y se enojan conmigo. Pero es más pasión de hincha, porque una siempre quiere que a su equipo le vaya bien”, comentó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Daniella Chávez (@daniellachavezofficial)

Si compras al equipo, ¿cuáles serían tus primeros refuerzos?

No me he puesto a pensar en jugadores ni nada. Me gusta que sea hagan realidad las cosas y ahí enfocarme. Pero si un DT con trayectoria que tenga la capacidad de manejar un plantel, no como el de ahora. Un buen DT es capaz de hacer cambios importantes en los jugadores, futbolísticamente y sicológicamente.

De esta forma, y para lograr su sueño, Daniella Chávez reiteró la invitación a sus seguidores y a los hinchas de O’Higgins a sumarse a este nuevo OnlyFansVip. “Este es mejor contenido, Playboy y sin censura. Así apoyan dejando su dinero y disfrutan. Yo no tengo problemas con el desnudo porque soy conejita Playboy, entonces siempre estoy haciendo cosas divertidas”, cerró.