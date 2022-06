Ricardo Abumohor: “Eduardo Berizzo está preparado para hacer un buen trabajo, requiere tiempo y apoyo”

El ex presidente de la ANFP y dueño de O’Higgins de Rancagua, Ricardo Abumohor, tuvo una amena e interesante conversación con Los Tenores en el Museo de la Moda, en el contexto de los programas especiales que estamos desarrollando a 60 años del Mundial de 1962.

Al respecto, hizo un profundo análisis en torno al momento que vive el fútbol chileno. “El mundo cambió, las empresas y la forma de vivir también. Si no eres capaz de reformularte a la tecnología y los nuevos sistemas, es muy difícil. El fútbol puede hacerlo. Hay que partir reformulando las sociedades anónimas deportivas, requieren ciertos ajustes. Tenemos reglamentos increíblemente antiguos”, apuntó.

“Nos llevamos encerrados en el comidillo cuando el mundo se abrió. Hay que darle una solidez al fútbol para que crezca, tenemos contratos malos, al 50% de lo que era antes. Hay una serie de cosas que mejorar, debemos transparentar la actividad, esta le pertenece al país. El fútbol es el alma de este país”, profundizó Ricardo Abumohor, autocrítico en torno a cómo se administró todo en la ANFP tras la salida de Sergio Jadue.

“No fuimos capaces de limpiar, hubo muchos que pasaron colados y siguieron usufructuando. Cuando no creemos, es difícil construir en un mundo tan competitivo. Deben venir cambios de raíz muy bien estudiados“, apuntó junto con expresar su opinión en torno a la propuesta para modificar la ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales.

“No es un tema de llegar y separar la ANFP de la Federación o te metes en un problema mayor. Tienes que tener dos entes distintos, que no afecten los ingresos a los clubes y donde haya un pensamiento común. Lo más importante es la selección. Si no lo haces así, será un conflicto permanente”, apuntó junto con una profunda reflexión en torno a la sociedad chilena.

Ricardo Abumohor, el futuro de O’Higgins y La Roja

Alejado técnicamente de la dirección del cuadro de la Sexta Región, valora cómo se gestiona aún su equipo. “Somos románticos, pero responsables. O’Higgins no crea problemas. Hay algunos que somos románticos, creo en eso, pero la mayoría no está pensando en eso sino sólo en hacer negocio”, explicó junto con reconocer cómo ha combatido en torno a inversores que buscaban hacerse con el poder del club.

“Tuvimos un par de situaciones que no eran válidas para O’Higgins, ofertas desde el extranjero. Estamos buscando en la zona, el club está preparado para desarrollar más de lo que ha hecho hasta hoy”, señaló. Además, como cercano de Eduardo Berizzo, entregó su respaldo al arranque del trabajo del “Toto” en la selección chilena.

“Berizzo está preparado para hacer un buen trabajo, tiene las condiciones. Se requiere de tiempo y apoyo. Hay que concentrar toda la atención. Se ganó tiempo para ver jugadores, pero el trabajo de acá para adelante es vital para conseguir los objetivos. Hay que dejarse de estupideces y preparar una selección sin pensar en la Generación Dorada“, apuntó.