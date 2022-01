Con Mito Pereira de protagonista: el PGA Tour y Netflix harán serie al estilo “Drive to Survive”

El PGA Tour y Netflix buscan reeditar el éxito que está teniendo la Formula 1 gracias a su serie “Drive to Survive” y anunciaron su propia producción audiovisual para la plataforma que contará con Mito Pereira como uno de los deportistas que darán su testimonio.

Algunas estrellas del circuito como Dustin Johnson, Collin Morikawa, Viktor Hovland, Kevin Na y Sergio García son otros de los golfistas cuya presencia ante las cámaras de Netflix está asegurada. Eso sí, no hay información sobre la otra estrella nacional, Joaquín Niemann.

La serie contará los viajes de los jugadores, los entrenamientos y las historias detrás de cada deportista. Además, están confirmados los cuatro majors, The Players Championship y la FedEx Cup.

“Esta asociación con Netflix le presenta al PGA Tour y a los cuatro campeonatos principales una oportunidad de acceder a una audiencia completamente nueva y diversa”, señaló el director de medios de la competencia, Rick Anderson.

La idea del principal circuito de golf de Estados Unidos (y del mundo) es replicar el éxito de “Drive to Survive” y acceder a un nuevo público que se acerque a su producto gracias a la plataforma de streaming. De hecho, parte de la producción ejecutiva de la serie recae en Box to Box Films, los mismos tras la producción de la Formula 1.

Netflix comenzó con las grabaciones esta temporada, por lo que no se espera que esté disponible hasta fines de 2022 o inicios de 2023.

The TOUR like you've never seen it before. 📺

From the producers of @F1's Drive to Survive, a new @Netflix docuseries will provide unprecedented access to golf's biggest names and events throughout the season.

— PGA TOUR (@PGATOUR) January 12, 2022