Cristóbal Henríquez realiza campaña para llegar a las Olimpiadas de Moscú: “Voy a llegar al Top 100 del mundo”

En el Ciudadano ADN conversamos con el ajedrecista recientemente premiado por el Círculo de Periodistas Deportivos, Cristóbal Henríquez, sobre su búsqueda de ayuda para competir en las Olimpiadas de Moscú.

El connotado deportista nacional hizo una campaña a través de su twitter, en donde tuvo una respuesta inesperada.

“Es algo un tanto lamentable, que antes me tocaba vivir con mayor frecuencia. Tuve una cantidad de mensajes de apoyo, no tanto por lo económico sino que por algunos mensajes, como el de mi profesora jefe del colegio. Me mandó buenas vibras”, comentó Cristóbal Henríquez radicado en México actualmente.

La figura deportiva nacional mencionó que planea viajar a Moscú con todo pagado para él y su equipo.

¿En qué consiste la campaña de Cristóbal Henríquez?

“Básicamente es que hago una invitación a las personas que desean participar en una simultánea contra a mí, o una clase magistral. Juega contra 27 personas o no más de 35. Ayer el score fue que gané 24 partidas y empaté dos”, explicó el deportista.

En línea con lo anterior, Henríquez agregó que “como son demasiados juegos no me concentro bien en todos y cometo errores que en una partida normal no hago”.

Sobre los premios, el destacado jugador de ajedrez mencionó que se trata de un gift de NFT con un premio exclusivo.

“Ha sido una experiencia muy bonita. Las personas que jugaron se portaron muy bien conmigo”, reflexionó el deportista que posee grandes ambiciones.

“Voy a llegar al Top 100 del mundo. Es lo único que pienso hoy día”, dijo.