Duelo de potencias: Estados Unidos confirmó que no enviará delegación oficial a los Juegos Olímpicos de invierno 2022 en China

Estados Unidos confirmó este pasado lunes, que realizará un “boicot diplomático” a los Juegos Olímpicos de Invierno que se llevarán a cabo en febrero de 2022 en la ciudad de Pekín, China.

En un punto de prensa, la Casa Blanca expresó que no se enviará ninguna delegación oficial a la cita deportiva, ya que existen preocupaciones por las supuestas violaciones a los derechos humanos en China.Sin embargo, se informó que los deportistas estadounidenses sí podrán competir y contarán con el apoyo oficial de los Estados Unidos.

Esta idea se viene pensando desde ya hace un tiempo por parte del gobierno estadounidense, luego que el presidente de la nación norteamericana, Joe Biden, manifestó el pasado mes de noviembre, que estaba pensado un boicot diplomático al evento.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, confirmó el boicot y sostuvo que si bien los atletas estadounidenses tendrán el “apoyo total” de la administración, el gobierno de Biden no contribuirá a la “fanfarria” de los Juegos Olímpicos

“La presencia de la representación diplomática estadounidense en los Juegos sería como si no hubiera pasado nada, a pesar de las flagrantes violaciones de los derechos humanos y las atrocidades de China en Sinkiang. Simplemente no podemos hacer eso”, dijo Psaki.

El boicot diplomático de los Estados Unidos a China, por los Juegos Olímpicos de Invierno, fue rápidamente apoyado por políticos de ambos lados del espectro político en Estados Unidos.

Tanto los legisladores demócratas, coalición del jefe de estado de los Estado Unidos, como los republicanos habían llamado a realizar este boicot como forma de protesta por los abusos contra los derechos humanos en China.

Es más, el senador republicano de Utah Mitt Romney recurrió a su cuenta de Twitter y sostuvo que el gobierno de Biden tiene “razón al rechazar” una presencia diplomática en los Juegos Olímpicos, esto pues, “Estados Unidos no hará la vista gorda ante la depredación, persecución y genocidio de China“.

The Administration is right to refuse diplomatic presence at the Beijing Olympics: America will not turn a blind eye to China’s predation, persecution, and genocide.

Mientras que la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata, Nancy Pelosi, manifestó en su cuenta de Twitter que aplaude la decisión del gobierno.

“Si bien debemos apoyar y celebrar a nuestros atletas, Estados Unidos y el mundo no pueden dar el visto bueno oficial a estos juegos o proceder como si no hubiera nada de malo en celebrar los Juegos Olímpicos en un país que perpetra genocidio y violaciones masivas de los derechos humanos”, detalló la congresista.

As I noted when I called for a diplomatic boycott last May, the last three decades of Beijing’s abusive and repressive actions show that the international community can no longer give Beijing a blank check and hope that its behavior will simply change.

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) December 6, 2021