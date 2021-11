Juan Cristóbal Guarello aseguró que director de Azul Azul solicitó despido de relator de TNT Sports

Juan Cristóbal Guarello, comentarista de ADN Deportes, comentó la noche del viernes en su columna de DirecTV Sports una inquietante noticia en torno a los manejos de Azul Azul tras los últimos resultados de Universidad de Chile.

Según lo expuesto por el periodista deportivo, uno de los directores de la orgánica que rige los destinos de la U, Cristián Aubert, se comunicó con TNT Sports para solicitar el despido del relator Alejandro Lorca.

Todo luego que éste, tras la derrota de Universidad de Chile ante Ñublense, expresó críticas a la gestión de quienes son dueños del club. “Una dirigencia que no existe, sin liderazgo, inoperante, cobarde. Además le endosa la responsabilidad a técnicos inexpertos, dejan solos a los jugadores”, expresó el comunicador.

Frase que encendió la indignación en Azul Azul y particularmente de Cristián Aubert en torno al futuro laboral de Alejandro Lorca, situación que encendió la molestia de Juan Cristóbal Guarello. “Lo de Aubert es inconcebible. No se tire contra Lorca, pida que me echen a mí. Es una vergüenza”, sentenció el Tenor de ADN Deportes en DirecTV.

J.C. Guarello: "Lo de Aubert es inconcebible, nuevamente pidió la salida de un periodista, esta vez se trata de Alejandro Lorca, porque no le gusto lo que dijo ayer sobre Azul Azul. No es algo nuevo. No se tire contra Lorca, pida que me echen a mí. Es una vergüenza" pic.twitter.com/wZ7ebj6qM8

— DIRECTV Chile (@DIRECTVChile) November 6, 2021