Comités Olímpicos golpearon la mesa contra la FIFA por proyecto del Mundial cada dos años

Este fin de semana, la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales (ANOC) realizó la XXV Asamblea General en Creta (Grecia), instancia en la cual llegaron a diversas resoluciones entorno al mundo del deporte y también aprovecharon de criticar expresamente a la FIFA por el proyecto del Mundial de Fútbol cada dos años.

“Los 205 comités comparten las preocupaciones expresadas por muchos dentro del movimiento deportivo, que el plan de la FIFA de cambiar el calendario del fútbol y celebrar la Copa del Mundo cada dos años supondrá una gran amenaza para la supervivencia de muchos deportes distintos del fútbol”, señaló ANOC.

Desde la entidad olímpica advirtieron que “las propuestas presentadas por la FIFA aumentarán la congestión del calendario deportivo mundial. Esto tendrá un impacto negativo en los eventos deportivos organizados por las federaciones nacionales miembros de Comités Olímpicos”.

“Además, afectará negativamente al bienestar de los deportistas de fútbol. Los Comités Olímpicos notaron la falta de consulta por parte de la FIFA en este proceso (…) mostrando una lamentable falta de solidaridad y respeto hacia otros deportes”, concluyó la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales.

After two productive and enjoyable days the XXV ANOC General Assembly has come to a close.

Thanks to all the NOCs for your contributions and to our hosts the @HellenicOlympic for your warm hospitality.

Read the resolutions from the #ANOCGA2021 here👇https://t.co/PVKQG8QCKi pic.twitter.com/KqqUoXue5o

