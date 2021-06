Trae Young, la gran figura que busca el anillo en la NBA y que jugó en Chile un día

El basquetbolista Trae Young fue la gran figura anoche en el inicio de la final de la Conferencia Este en la NBA.

Su equipo, Atlanta Hawks, venció como visita por 115-113 a Milwauke Bucks, lo que deja a los “Halcones” 1-0 arriba en la serie al mejor de siete partidos.

El base Trae Young fue el mejor por lejos, hasta descollante, en el pártido.

El hombre de Atlanta Hawks se robó la película anotando 48 puntos, con cuatro triples, en la mayor actuación goleadora de toda su carrera.

A lo anterior, Trae Young agregó once asistencias, para completar un notable doble doble que, entre los que anotó y los que fabricó, le reportaron setenta puntos a su equipo.

Y por si fuera poco, Trae Young bajó siete rebotes.

Fue tanto su aporte, que esta actuación hizó estériles los 34 puntos, doce rebotes y nueve asistencias de Giannis Antetokuonmpo, y los 33 puntos de Jrue Holiday, las mejores manos de los Bucks.

Los Milwauke Bucks vuelven a jugar como locales mañana, obligados a ganar para no llegar 0-2 a Atlanta.

Y pensar que Trae Young, nacido en Lubbock, estuvo en en Chile hace ya cinco años.

Fue en Coliseo de Valdivia, donde vino a jugar en julio de 2016 como parte del seleccionado de los Estados Unidos que ganó el Campeonato Fiba Americas Sub 18.

En ese plantel junto a Trae Young también venía otro jugador de Atlanta. Era Kevin Huerter, quien anoche marcó trece puntos.

Pero no solo ellos estuvieron en ese plantel y hoy juegan en la NBA.

También vinieron la figura de Denver Nuggets, Michael Porter Jr., además de Markelle Fultz y Mohamed Bamba, de Orlando Magics, y Jarrett Allen de los Claveland Cavaliers.

De hecho, ese equipo estadounidense jugó con Chile y le ganó por 70-50 en la fase grupal.

El elenco nacional, dirigido por Manuel Córdoba, tenía a figuras como Ignacio Arroyo, Marcelo Pérez, Maxwell Lorca, Nicolás Aguirre y Felipe Haase, todos hoy seleccionados adultos y que actúan en el extranjero.

Y también eran seleccionados juveniles chilenos en ese tiempo varios valores de la Liga Nacional de Básquetbol, como el pívot de la UC Aitor Picket y el alero del CDV Santiago Soloudre.

Todos enfrentaron un día a la gran figura de uno de los aspirantes al anillo de la NBA, quien hace cinco años dejaba huella en sus redes sociales del torneo en Valdivia.

No better feeling than being able to Represent your Country playing the Game you Love🇺🇸🎖 #USA #BringingBackTheGold pic.twitter.com/7L3L1qaCon

— Trae Young (@TheTraeYoung) July 24, 2016