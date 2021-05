Marcelo Ríos dejó de participar en el documental sobre su vida: “Empezaron a pasar cosas extrañas”

Era un secreto a voces y el mismo protagonista lo terminó confirmando. Finalmente, y tal como lo adelantó ADN Deportes, Marcelo Ríos se bajó de la producción del documental sobre su vida que está realizando una productora y que sería transmitida por Amazon Prime.

En conversación con La Tercera, el exnúmero uno del tenis comentó que “me contacta Jaime Villarreal y me ofrece este proyecto. Hice unos comerciales con él, pero no lo conocía muy bien. Al decirme Amazon Prime, lo encontré de peso, porque ningún chileno está ahí, salvo lo de Jadue. Era hacer algo que dejara un legado y que mis hijos lo vieran”, partió relatando.

“Se hizo un contrato, se fijaron fechas, pero hubo un montón de problemas. Llegué a la conclusión de que cada uno tiene una manera de que le paguen. Alto Andes (la productora a cargo del documental) no tiene idea de tenis. No estaba al nivel y creo que no estaban preparados para hacer un documental para Amazon Prime. Yo tenía que llamar a los jugadores y conseguirme cosas. Empezaron a pasar cosas extrañas“, agregó el extenista nacional.

Aseveró además que: “por ejemplo, llamaron a Nicolás (Massú) y le ofrecieron plata para que se consiguiera a Thiem. No sé si es verdad, pero me lo contó Nicolás. Ya es grave. También tuve un mal rato con mi ex agente (Jeff Schwartz), que es uno de los mejores del mundo. A él lo llaman y estos tipos me dicen ‘hablamos con Jeff para que vayamos en su yate’. Yo lo llamo para juntarnos y le digo que lleve el yate. Y me dice ‘¿qué yate?'”, dijo el “Chino”.

Insistió en sus dudas debido a que: “el contrato lo cambiaban todos los días. Había cláusulas que en mi vida había visto. No podía irme en contra de nadie, pero la gente podía hablar lo que quisiera. La gracia era que hablara gente bien y mal. Yo quería que hablara gente mal para hacerlo tipo Jordan, que respondía cuando le mostraban que lo hacían mierda”, comentó.

Adelantó que: “siguen entrevistando a gente. Ya le avisé a mi gente más cercana que no voy, y que no tiene sentido que hablen. Quiero dejar claro de que no estoy en este documental ni sé de qué se va a tratar. No sé si es para hacerme mierda o va a ser ficticio. Ya no estoy metido. Me salí por falta de profesionalismo y desorganización de la productora. Además, qué gracia tiene hacer una biografía de alguien, en este caso yo, si el protagonista no está”, sostuvo.

Y al cerrar, se lanzó con todo en contra de la productora: “no sé si es algo no autorizado, pero no estoy yo ni he dado el sí. Ellos siguieron adelante, pero a la gente le digo que esta cuestión no me huele bien; que van a inventar cosas, porque obviamente no deben haber quedado contentos con que me bajara. Tenían todo, estaban en Miami, pero yo no iba a hacer algo de lo que no me sintiera cómodo”, finalizó.