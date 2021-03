“Le entretienen las voces”: Natalia Duco reveló que su hijo disfruta las clases telemáticas

La vida de Natalia Duco ha cambiado mucho durante el último tiempo. De pasar de competencia en competencia, ahora está dedicada exclusivamente a su hijo Luciano -de tres meses- fruto de su relación con el odontólogo cubano Rafael Bueno.

Al respecto, Natalia conversó con LUN sobre cómo ha sido el proceso de criar y a la vez volver a la universidad, ya que está en su cuarto año de sicología en la Gabriela Mistral: “Estaba ansiosa por volver a la U, sin saber cómo iba a afrontar el tema de ser mamá y ser estudiante. Traté de ser lo más organizada posible, tener un espacio y todas las comodidades para Lucianito”.

Revela además que este semestre tomó cuatro ramos y lleva a su retoño de oyente a las clases virtuales. “Lucianito me acompaña en todas las clases, estamos juntos en el departamento. El primer día se portó súper bien, las clases partieron a las 8 y media, me levanté súper temprano para darle la papa y que estuviera con la guatita llena, tranquilito. Se porta bien y obviamente cuando llora mi prioridad es él. Me paro, lo calmo, todo lo que necesite”.

Finalmente, Natalia asegura que a su hijo le sirve acompañarla en las clases como estimulación.

“Le entretienen las voces de las personas, por eso le encanta escuchar las conversaciones de las clases virtuales. Eso creo que ayuda a estimularlo. Ahora está en la época de inteligencia sensorio-motriz, entonces trato de estimularlo con todos sus sentidos: tocarlo, acariciarlo, siempre estar con él de manera que me pueda observar y sienta que yo estoy ahí para él. Trato de meterme en su mente y entregarle lo que él necesita y no es capaz de expresar”, cerró.