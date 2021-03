Chelsea mediante su contragolpes eliminó al Atlético Madrid y se metió en los cuartos de final de la Champions League

En el segundo partido de esta jornada, el Chelsea en condición de local derrotó por la cuenta mínima al Atlético de Madrid y se instaló en los cuartos de final de la UEFA Champions League.

El conjunto dirigido por Thomas Tuchel enfrentaba este partido con una mínima ventaja sobre los de Simeone, luego del triunfo por el mismo marcador en el partido de ida disputado en Rumania, donde Olivier Giroud anotó con una espectacular chilena en los minutos finales.

Pese a que el conjunto español mantenía un invicto de cinco partidos en condición de visita contra equipos ingleses. Esta vez, no pudo superar ni dar vuelta el marcador global, puesto que a los 34 minutos los “Blues” abrieron el marcador gracias a un gran contragolpe que finalizó el jugador marroquí Hakim Ziyech tras asistencia de Timo Werner para el 1-0 (2-0 global).

Ya iniciado el segundo tiempo, el conjunto “colchonero” mantenía la ilusión de remontar la llave, puesto que el gol de visitante (vale doble) les otorgaba el paso a la siguiente ronda. Pero los de Stamford Bridge salieron con todo y a los 49′ pudieron aumentar la cuenta luego de un remate cruzado por parte de Werner que atajó Oblak.

En los minutos finales el partido se tornó un tanto desordenado y los adiestrados por el “Cholo” no encontraban la forma de crear oportunidades. El encuentro se hizo aún más complicado cuando a 9 minutos del final el defensor montenegrino Stefan Savic se fue expulsado por un codazo a Rudiger antes de que se efectuara un córner.

Para agregarle un poco de suspenso, a los 90’+2, el portugués Joao Félix tuvo la oportunidad de concretar la hazaña española, pero el portero local Edouard Mendy estuvo sensacional para contener el disparo. El partido no terminaría ahí, puesto que dos más tarde (90’+4) y a través de un nuevo contragolpe, Emerson decretó el definitivo 2-0.

Con este resultado, el Chelsea se mete en los cuartos de final de la competencia más importante del “Viejo Continente” y deberá esperar al próximo sorteo. En tanto, su siguiente desafío será el domingo 21 contra Sheffield United por los cuartos de final de la FA Cup. Mientras que el Atlético de Madrid deberá cuidar el liderato de la liga española al medirse el mismo día con el Deportivo Alavés.

Full-time!

A superb display puts us through to the last 8 👊👏 #CHEATM pic.twitter.com/zEJIai6l7z

— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 17, 2021