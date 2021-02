Nick Kyrgios enfrentará a Dominic Thiem en la tercera ronda del Abierto de Australia

En un muy atractivo partido, el tenista australiano Nick Kyrgios consiguió una épica remontada y derrotó al francés Ugo Humbert (34°), y será rival de Dominic Thiem en la siguiente fase del Abierto de Australia.

El número 47° del ranking ATP se impuso por 5-7, 6-4, 3-6, 7-6(2) y 6-4, duelo que se prolongó por un total de tres horas y 15 minutos, donde el local consiguió salvar dos puntos de partido durante el cuarto set.

“Es increíble. No sé cómo lo he hecho, ha sido uno de los partidos más locos que he jugado en mi vida“, declaró el australiano una vez finalizado el vibrante encuentro, donde contó con un amplio apoyo de la hinchada australiana, la cual se hizo sentir fuertemente ante cada punto de Kyrgios y cada error de Humbert.

Con esta trabajada clasificación a la tercera ronda del certamen, Nick Kyrgios deberá enfrentar a Dominic Thiem (3°), interesante duelo que se llevará a cabo mañana en un horario por definir.

Cabe destacar que el pupilo de Nicolás Massú llegó a esta instancia tras vencer categóricamente al alemán Dominik Koepfer (70°) por 6-4, 6-0 y 6-2.