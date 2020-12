Neven Ilic y la ausencia del hockey patín en Santiago 2023: “Mientras no me llame nadie no hay mucho que pueda hacer”

El dirigente chileno Neven Ilic fue reelecto por unanimidad hasta 2024 como presidente de Panam Sports. “Estoy muy conforme. Era difícil hacer la asamblea virtual, pero salió bien y estoy muy contento con la relección y el apoyo de todos los países. Más no se puede pedir”, aseguró en conversación con ADN TOP KIA.

Con su ratificación en el cargo, Ilic estará presente como mandamás del deporte continental en uno de sus grandes anhelos: el desarrollo de los Juegos Panamericanos en Santiago 2023. “Como chileno, trato de hacer todo lo posible para que sean fantásticos y la responsabilidad de ir controlando lo que se hace. Santiago está haciendo un muy buen trabajo, su presentación ante la asamblea de Panam Sports fue redonda. Para mi significa mucho. Yo empecé este proceso cuando perdimos la sede del 2019 con Lima. La prioridad es que mi país haga lo mejor que pueda y mi papel es guiar y asesorar. Armar unos Panamericanos es muy difícil. Vamos viendo y prendiendo luces rojas para que no hayan errores que luego serán difícil de subsanar”, explicó quien está a cargo de Panam Sports desde 2017.

Además de su reelección, fue tema la oficialización de los 38 deportes que estarán en la cita panamericana. Listado en el que destacó, como gran ausente, el hockey patín. Situación de la cual Ilic se desmarcó. “Yo estoy dispuesto siempre a colaborar pero hasta la fecha no me ha llamado absolutamente nadie para plantearme la situación. No he tenido llamado ni de la Federación Internacional, ni de la Confederación Panamericana ni de la chilena como para decir que les gustaría explorar esta opción. Estamos dispuestos a sentarnos a trabajar, pero desgraciadamente el hockey no se desarrolla en la región. Para los Sudamericanos 2014 no pudimos hacerlo porque se exigían cinco países mínimo y solo conseguimos tres. Mientras no me llame nadie no hay mucho que pueda hacer“, sostuvo el ex presidente del Comité Olímpico de Chile entre 2004 y 2017.

Por lo mismo, consciente de la relevancia que tiene el hockey patín en cuando a resultados para Chile, no le cerró totalmente las puertas de cara a Santiago 2023. “En teoría no hay más opciones para incluirlo, pero si uno se sienta con las confederaciones internacionales y puede vislumbrar que hay algo importante para el continente siempre estamos dispuestos. Todavía quedan 3 años. Las cosas parten haciéndolas bien, que las autoridades internacionales se comuniquen con Panam Sports, demuestren su interés y empezar a explorar. Mientras eso no exista, no hay nada que pueda comentar”, zanjó en el diálogo desde Miami.