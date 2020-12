Felipe Haase y la actuación de la Selección Chilena de Básquetbol en Argentina: “Hay que seguir avanzando, ir paso a paso”

Uno de los jugadores más importantes del básquetbol chileno, no pudo estar en la reciente ventana FIBA con la selección chilena en Buenos Aires, por las clasificatorias a la Americup. Hablamos de Felipe Haase, quien debió quedarse en Estados Unidos, para defender sus nuevos colores en el baloncesto universitario de la NCAA, Mercer MBB, equipo conocido como los “osos”, al cual el poste osornino fue transferido, proveniente de la Universidad de South Carolina.

Y en el estreno con su nueva escuadra, el poste con pasado en Osorno y Valdivia anotó 8 puntos, bajó 15 rebotes y metió 3 asistencias, en la paliza de Mercer sobre North Georgia por 79-48. Ese día, el entrenador Greg Gary le dio a Haase tiempo para descansar y sólo lo necesitó 27 minutos en cancha.

Pero en los dos juegos siguientes, “Pipo” se robó la película y de inmediato se hizo un lugar destacado en el quinteto de Mercer. El viernes ante Georgia Tech, logró 17 puntos, todos desde el campo, con 5 triples convertidos, en 36 minutos dentro del parquet. Así contribuyó a la victoria por 83 a 73.

Y anoche, en su segundo encuentro con los Bears, Haase repitió la cuota, con otros 17 puntos, 16 de ellos desde el terreno y un tiro libre, esta vez con 4 triples convertidos, a los que agregó 4 asistencias, 3 robos y un bloqueo. Números destacados en distintas facetas del juego, para el triunfo por 86-69 sobre Georgia State.

En conversación con ADN TOP KIA desde Macon (Georgia), Felipe Haase compartió sus sensaciones tras estos primeros partidos. “Me he sentido muy cómodo en el equipo, tras un año completo en que no pude jugar. En el primer juego estuve un poco trabado, pero se me pasó rápido y después tuve buenas actuaciones. Eso es lo que espera el entrenador de mí. Me ha dicho muchas veces que confía en mí, que el equipo me necesita para llegar lejos. El coach me ha dado esa confianza desde el primer minuto”, dijo el jugador de 22 años.



Respecto a su nueva casa de estudios y deportiva, Haase comentó que está “muy conforme con el equipo, con el cuerpo técnico y cómo planifica los partidos. En general, estoy muy contento”.

Sobre los partidos de la Roja cestera en Buenos Aires, el pasado fin de semana, en que estuvo cerca de derrotar tanto a Argentina como a Venezuela, el poste de 2,06 de estatura señaló que lo puso “muy contento, especialmente por los chicos, porque los que están afuera se sacan la cresta y los que juegan en Chile hicieron lo mejor posible después de estar tanto tiempo parados”.

“Hay que seguir avanzando, ir paso a paso, seguir enfocados en nuestro trabajo, porque se ve progreso. Y eso nos pone felices a todos. Por lo que hablé con los chicos, están todos muy ansiosos de jugar los partidos de vuelta”, remató, ya mirando a la fecha doble de febrero, en que la Roja enfrentará otra vez a los seleccionados albicelestes y llaneros.

El próximo partido de Mercer MBB, con Felipe Haase a la cabeza, será este jueves como visitante ante los Phoenix de Elon University. Y completa la semana el domingo, como local contra Coastal Georgia, en el Hawkins Arena.