“Pirincho” Cárcamo: “No juegan a nada en este momento, pero seguiré siendo colocolino hasta la muerte”

En su cumpleaños número 75, Sergio “Pirincho” Cárcamo conversó con Los Tenores sobre sus gustos musicales y también tuvo palabras para su fanatismo por Colo-Colo y el fútbol.

El experto musical de Radio Futuro comenzó explicando cuál es la banda más significativa para él. “Es una pregunta bien difícil, porque no es como en el fútbol que uno tiene equipo favorito, porque van variando con el tiempo. La que realmente me gustó y que tuvo momentos importantes en mi adolescencia que me marcaron fueron The Beatles, Led Zeppelin también, Pink Floyd y con el tiempo me he ido inclinando a la música progresiva, pero que me marcó realmente a buscar más música fueron The Beatles”.

Además, “Pirincho” hizo un top 3 de sus grupos musicales favoritos. “Hay tres bandas que son importantes de ver, porque son parte de la historia. Una imposible que son los propios The Beatles, la otra es Led Zeppelin, me habría encantado haberlos visto en alguna oportunidad y The Rolling Stones, por lo que significa dentro de la historia y el desarrollo de la música popular. Esas serían mis tres bandas favoritas, ninguna de las tres tuve la oportunidad de verlas“.

El profesional también tuvo palabras para el plebiscito realizado este domingo y la victoria del Apruebo. “Una gran alegría, hay una gran frase que siempre decía un locutor amigo que es ‘Hoy es el primer día del resto de tu vida’ y hoy comienza lo que realmente importa. Fue menos gente de la que yo esperaba que fuera a votar, dentro de lo que es el rechazo me imagino que algunos no fueron de puro picados porque sabían que iban a perder, dentro del apruebo hay gente que no fue porque sabían que iban a ganar. El camino recién comienza, un camino que tiene esperanzas e ilusiones“.

Al ser consultado por su pasión por el cuadro albo, “Pirincho” analizó el mal momento del Cacique. “Pase lo que pase voy a seguir siendo colocolino, pero reconozco que en el principio me empezó a dar lata, me dio mucha rabia y en este momento tengo mucha pena, pero tengo confianza que no se pueden olvidar cada uno de la calidad que tienen como futbolistas, faltan que se acoplen y creo que esta venida de Quinteros puede bajarle los humos a los veteranos y levantarle el ánimo a los más jóvenes y que tengan un estilo de juego. No pueden haberse olvidado de lo bueno que son, pero no juegan a nada en este momento, pero voy a seguir siendo colocolino hasta la muerta“.

Finalmente, el experto musical tuvo palabras de elogio para Elías Figueroa. “Cada época es diferente, pero si eres bien objetivo, en Latinoamérica fue muy famoso, en Europa no conocían ni reconocían a los jugadores sudamericanos y él fue reconocido como el mejor tres veces. De algo estoy seguro, si tuviera 30 en estos momento Elías Figueroa seguiría siendo el mejor en su puesto, porque nunca ha salido alguien de la envergadura de él”, sentenció.