JC Guarello: “Hacer una constitución es un asunto muy serio, no es para gente de la tele, actores ni periodistas deportivos”

Tras la victoria del Apruebo y de la realización de una Convención Constitucional, el próximo paso es elegir a las 155 personas que estarán encargadas de redactar la nueva Constitución.

Entre los nombres que han sonado como posibilidad, apareció el de Juan Cristóbal Guarello, quien en “Los Tenores” fue enfático en señalar que él no lo piensa como opción. “Hacer una constitución es un asunto muy serio, no es y lo digo poniéndome yo antes que nada, para gente de la tele, para actores, periodistas deportivos, para gente que tiene visibilidad por otras razones. No somos expertos, no tenemos la capacidad para hacer un marco constitucional, no es tan sencillo como tener buenas intenciones y dar dos o tres ideas”, comenzó diciendo.

“Me parece una deshonestidad intelectual aprovechar el espacio que te da un medio de comunicación para hacer tu propia campaña política y erguirte como salvador de la gente y que sabes todo. Uno tiene suerte de tener visibilidad, de ser más o menos famoso, de expresar lo que piensa, pero eso no te da la capacidad ni las habilidades de redactar una constitución, hay que ser serio y hay que votar por gente que sabe, los candidatos tienen que ser gente serie y que tengan las competencias adecuadas”, afirmó el periodista de ADN.

Además, el comunicador deportivo explicó la interpretación que le da a la victoria del Apruebo. “Este 80% no es solo para la derecha, es para toda la clase política, porque la gente dice que tienen que cambiar todos, de manera civilizada, correcta, honesta, para hacer las leyes posibles, aplicables y en beneficio de todos y no caer en gente que simplemente va a hacer malabarismos acá“.

Finalmente, el “tenor fundador” reiteró que no es una opción que el sea parte de la Convención Constitucional. “Tenemos que tomarnos en serio la política en Chile, lo mediático ha tenido demasiada visibilidad y peso, no van por ahí los tiros. Yo prefiero un abogado desconocido que haya hecho trabajo efectivo a gente que simplemente sea famosa. Si quieren que hagamos un nuevo campeonato de fútbol, que reformemos la liguilla, que el promedio del descenso ahí te puedo dar ideas, pero para hacer una nueva constitución hay que saber, hay que estudiar, ser honesto y no tener intereses creados”, sentenció.