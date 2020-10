La particular explicación de Marcelo Ríos sobre por qué no pudo votar en el plebiscito

Hace algunas semanas Marcelo Ríos aseguró desde Estados Unidos que viajaría a Chile para votar por el Rechazo en el plebiscito, sin embargo, el extenista no ha emitido su sufragio este domingo.

Según explicó este domingo a Canal 13, se excusó por una situación al momento de llegar al centro de votación. “Dije voy a ir a las 8 de la mañana, entonces llegué temprano, llegué a la mesa y era el único. Entonces me dijeron que mientras faltaba el vocal de mesa, yo no podía votar“, comenzó diciendo.

Tras ello, añadió: “Después me dijeron que si me quedaba a quedar y me llegaban a pillar, me iban a poner de vocal de mesa. Entonces decidí irme, cosa que me hizo no poder votar“, tal como dimos cuenta esta mañana.

Finalmente, Ríos se quejó al respecto “Encuentro que es una falta de respecto hacia nosotros como ciudadanos que quieren demostrar su voto. Yo tenía que estar en el médico a las 10, pasé de nuevo por el local y había una cola gigante, entonces si ya me molestaban adentro, imagínate cómo iba a ser en la cola. Era mejor no arriesgarse”.

Pero, según ADN, el flujo de gente en el colegio Villa María Academy ha funcionado de forma expedita, no se han formado filas en el exterior, ha habido poco flujo de personas, principalmente adultos mayores.