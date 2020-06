Soledad Bacarreza y su pena tras la muerte de Marlene Ahrens: “Es como si se hubiera muerto mi mamá”

En un nuevo capítulo de “Los Tenores Puertas Adentro”, Aldo Schiappacasse conversó con la periodista Soledad Bacarreza, para dialogar de la contingencia sanitaria, pero principalmente sobre el lamentable fallecimiento de la destacada deportista Marlene Ahrens a la edad de 86 años.

La comentarista deportiva se refirió con mucha emoción a la noticia entregada la mañana de este jueves 18 de junio: “Si, yo estoy con mucha pena, me enteré muy temprano en la mañana, la verdad es que súper afectada, yo la conocí harto, es un referente para todos los que fuimos atletas en este país, tanto hombres como mujeres, tiene la misma edad que mi mamá, también me afecta por ahí, y una persona muy querida en el ambiente, súper súper querida, muy apreciada, muy comprometida hasta muy avanzada edad con el deporte”.

Bacarreza se refirió a su calidad como deportista y lo que significa su nombre y su legado en el deporte nacional: “El camino que recorrió, es un camino tan extenso, tan ilustre, tan elegante, que yo no sé si se pueda repetir una mujer así en el deporte chileno, yo creo que es un lujo, se nos fue un lujo, además una persona que siempre aportó y eso también se agradece, te juro que fue una pérdida súper importante”.

Confesó que era muy cercana a Marlene Ahrens y que por esta razón le afectó mucho su partido, así se lo mencionó a Aldo entre lágrimas: “Me da mucha pena la partida de la Marlene, porque hacia lo mismo que yo, los tiempos son difíciles pero la verdad es que estoy súper afectada, la conocí mucho, fue súper amorosa conmigo y es como si se hubiera muerto mi mamá, que pena no poder ir a despedirla, ir al funeral, llevarle un ramo de flores, no podemos salir de la casa, entonces cuesta mucho, de todas las personas que han partido en esta época, esta es por lejos la que más me ha dolido, un pena muy grande”.

El contexto actual, impide un funeral multitudinario, algo que claramente lamenta la comentarista deportiva: “Es jodido ver que una persona que debiera haber tenido un funeral súper masivo y que hubiera salido en la pérgola de las flores, no va a recibir nada de eso y va a ser despedida con 10 personas máximo, lo encuentro hasta injusto”.

Soledad Bacarreza actualmente se desempeña como Gerenta de Comunicaciones de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, una competencia que pese a la pandemia, va bien encaminada: “Lo vamos a sacar adelante, estamos muy al debe con el mundo panamericano, el que a Chile se le haya otorgado esta sede, es un reconocimiento muy grande, además la gente no sabe todavía muy bien a lo que nos estamos enfrentando en cuanto a organización, pero este es por lejos el evento más complejo que haya organizado nunca Chile en toda su historia”.

Repasa aquí toda la entrevista de Aldo Schiappacasse a la periodista Soledad Bacarreza, en una nueva edición de “Los Tenores Puertas Adentro”.