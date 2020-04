El duro momento de Jorge “Lulo” Socías: “No sé cuánto más aguante el negocio”

El exjugador de Universidad de Chile, Jorge Socías, no se encuentra pasando un buen momento a raíz de la pandemia de coronavirus.

En conversación con LUN, “Lulo” contó el drama de su negocio de repuestos para automoviles, ubicado en 10 de julio, el cual está pasando por una crisis económica por la poca afluencia de gente, por lo que debió acogerse a la Ley de Protección del Empleo. “Si esto sigue, muchísimos locales se van a ir a la quiebra, y por eso es tan dramático. Yo, la verdad, no sé cuánto más aguante el negocio, pero esto se va a ir a la cresta”, señaló.

“¿Tú crees que la gente va a ir a comprar un repuesto de auto? Todos están en otra y no hay poder adquisitivo para arreglar o enchular el auto”, manifestó Socías.

Asimismo, aseguró que ha podido suplir los gastos del pasado mes, pero aún no sabe que hacer. “De momento, y gracias a que he sido ordenado, he podido capear este mes, pero ya después yo sinceramente no sé que voy a hacer. No es mucho lo que me queda, pero no sé cuánto más puedo capear”, indicó

Finalmente, el exdelantero y referente de los “Azules” se refirió a la actualidad del fútbol chileno, asegurando que posterior a la “Generación Dorada”, Chile no tendrá nada. “Desde que entraron estos empresarios extranjeros chantas se chacreó todo. Llevan a sus entrenadores para que les pongan a sus jugadores y terminan siendo puros paquetes (…) cuando la generación de oro termine, Chile no tendrá nada”, afirmó.