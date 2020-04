Zamorano y recuerdos de Francia 98: Conversando con Baggio, su insinuación fue tirarle la pelota a la mano de Fuentes

Este domingo, en ADN Deportes se recordó el partido Chile vs España en el Mundial de Brasil 2014, y en el mismo espacio, Iván Zamorano pudo compartir su experiencia como futbolista y lo que significó el Mundial de Francia 98 en las personas.

Bam-Bam quien se encuentra en Miami cumpliendo la cuarentena, explicó que tiene que hacer algunos trabajos en el lugar que desempeña de vez en cuando, y que su familia también se encuentra realizando el confinamiento.

Zamorano comentó que respecto de Chile y los mundiales, él siempre dio lo mejor para representar al país y a sus clubes. “Yo creo que esa camiseta de Chile tiene un significado especial, por el significado que tiene para mí”, agregó.

Así también, el capitán de la Selección Chilena en 1998 recordó una anécdota de su carrera, cuando aseguró a sus compañeros de colegio que su firma valdría mucho en el futuro porque sería futbolista. “La profesora de filosofía intentó hacer una actividad para llamar la atención a nuestros compañeros, y tuve que salir a la pizarra. Lo único que se me ocurrió hacer mi firma en la pizarra y decirles: “miren bien esta firma que va a valer mucha plata en unos años más porque voy a jugar al fútbol de manera profesional”, consignó.

Por otra parte, debido a la cuarentena, muchos canales han mostrado parte del mundial de Francia, el comentarista deportivo, detalló que han tenido mucho éxito. “Hay muchos chicos que están muy jóvenes y que hoy día se dan cuenta de la importancia que tuvimos, marcando el camino para esta generación maravillosa, dorada, que hoy día nos representa exitosamente”, añadió.

“El penal de Ronald Fuentes que no existió. En esa época no era penal, hoy día si podría ser penal, pero en esa época no era penal. Yo también conversaba con Baggio y un poco la insinuación de Baggio fue tirarle la pelota a la mano. Yo creo que lamentablemente Bouchardeau nos robó el partido“, aseguró Zamorano.

Asimismo, agradeció el apoyo de la gente a lo largo de su vida: “Soy un agradecido de lo que el fútbol me entregó e hizo participe. Cuando tengo la oportunidad de escuchar a mucha gente que no solamente me valora del punto de vista profesional, sino que también a nivel personal, creo que me siento tremendamente orgulloso”.

Por último, recalcó que, por la pandemia solo queda estar unidos y tener esperanzas de que la situación va a mejorar pronto. Respecto de Colo Colo, aseguró que es una situación lamentable ya que debiese estar unido por lo importante que es la institución. “Como el equipo más popular de Chile, se tiene que estar unido. Yo prefiero construir el camino hacia adelante, que destruir”, finalizó el deportista.