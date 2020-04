Juan Pablo Meza, boxeador profesional que trabaja como recolector de basura: “Estoy peleando y pensando cómo voy a pagar la cuenta de la luz”

Juan Pablo Meza es boxeador profesional y, al mismo tiempo, está a próximo a disputar el título nacional de la categoría Súper Gallo. Pero, por estos días, no puede concentrarse solo en entrenar: en tiempos de cuarentena tiene que salir de su casa para seguir ganándose la vida como recolector de basura. “Es así en Chile el deporte”, le confesó a Cristián Arcos en “Deportes con historia”, de Ciudadano ADN.

“Cuando uno nace en una población, la salida es la delincuencia. Tomé malas decisiones, tuve malas amistades y comencé a robar. Mi mamá sufrió mucho. Pero ahí también descubrí que era bueno para los combos. El deporte cambió mi vida”, expresó Juan Pablo, de 28 años y oriundo de Conchalí.

Todas las mañanas, Juan Pablo aborda el camión donde trabaja en Quilicura. De ahí parte hacia Las Condes, una de las comunas más infectadas por el coronavirus. Por eso, el temor a contagiarse siempre está presente, aunque “la gente sale con pancartas y cositas para nosotros, y eso es genial”. Según contó, en esa comuna hay 20 camiones que recogen 20 toneladas de basura cada uno. “Si paramos un solo día, queda la embarrada”.

Si bien Juan Pablo y sus compañeros de trabajo están recibiendo mascarillas y alcohol gel, el suministro es irregular. “Hace dos días no nos dieron, pero hoy día nos dieron otra vez”. Un agravante para la salud del boxeador, que pertenece a la población de riesgo. “Tengo asma. Por eso trabajo día por medio”. Además, su madre, con quien vive, sufre de diabetes e hipertensión. “No quiero poner en riesgo a nadie”.

Ahora, Juan Pablo divide su tiempo entre recolectar basura y entrenar en la casa. “Soy profesional, y como tengo cerrada la oficina tengo que entrenar en la casa”. Para eso, ocupa objetos como balones de gas, bidones de agua de 20 litros y una escalera de coordinación con huincha. “También me compré una trotadora. Apenas pare esto voy a competir”, aseguró.

Sin embargo, cuenta que con su sueldo de $400.000 líquido no alcanza “ni para vivir. Todo es pagar arriendo, luz, agua, gas, traslado, alimentarme sano porque compito por peso, y pagar el gimnasio. Ni siquiera me alcanza para comerme un helado o irme a pasear un día al mall”.

Todos sus esfuerzos van dirigidos a su trabajo. Su exigente rutina diaria es así: “A las 5 me levanto, a las 7 estoy marcando en la pega hasta la 1, a las 2 hago mi primer entrenamiento en el Gimnasio Energy hasta las 5, de 5:30 a 8 boxeo, y llego entre 8:30 y 9 a mi casa. Entreno dos veces al día, primero el físico, después boxeo”. Tampoco ve mucho a su mamá, pero ahora que está entrenando en casa, “trato de disfrutarla, vemos películas, jugamos cartas, se pone una silla y me mira cómo entreno”.

Una vida disciplinada que, hace poco, tuvo un drástico cambio, luego de coquetear con la delincuencia y las drogas. “Yo conocí a Dios. Entré a la iglesia y ahí me di cuenta que actuaba mal. Veía a mi mamá llorando todos los días y tuve que reaccionar. Me pescaba a balazos aquí afuera de la casa, después un robo me desaparecía una semana y me iba a la playa. No me interesaba nada, jugaba con mi vida, arriesgaba a mi familia. Yo moría en la mía nomás. Pero ella estaba sufriendo”, dice sobre su madre.

En el cambio tuvo mucho que ver “un amigo que me apoyó bastante. Él siempre estuvo hablándome de Dios y yo no lo pescaba. Ahí conocí el boxeo. Me gusta la adrenalina, la sensación de la pelea y en el boxeo encontré la adrenalina que encontraba en la calle. Gracias al deporte pude dejar las drogas”.

Juan Pablo también cuestiona que el Gobierno “no le da el apoyo que merece” al deporte. No solo “un minuto en el gimnasio es un minuto menos en la calle”, sino que “al competir con otros países estoy en desventaja, porque estoy peleando y pensando cómo voy a pagar la cuenta de la luz”. Como muestra, recuerda que el premio que recibió del Instituto Nacional del Deporte por ganar el Campeonato Nacional en 2016 ascendió a la suma de 1.800 pesos.

En el boxeo, “lo que gano son las entradas de la gente que va a verme. Por eso trabajo harto mis redes sociales, para que vayan. Pero con eso se le paga a los jueces, se arrienda el recinto, así que tampoco es mucho”, cuenta. Esa necesidad de buscarse a su propio público lo hace ser muy activo en Instagram, aunque cuestiona que “los auspiciadores no te miden como deportista, sino por la cantidad de seguidores que tienes. Te ven como marketing. Es fome pero no queda otra, hay que acomodarse”.

“Nunca pensé ser profesional de algo, ahora soy del boxeo, no para el estudio porque nunca fui bueno”, confesó Juan Pablo, a quien apodan “Máquina” porque “no paro de entrenar, full”. Una oportunidad que “quiero aprovechar, mi meta es ser campeón del mundo”.

También ocupa parte de su intensa agenda en dar charlas en centros de rehabilitación. “Voy feliz. Si Dios me dio la oportunidad de esta nueva vida, le puedo decir al resto que sí se puede. Antes solo pensaba en drogarme y robar, ahora tengo una meta: ser campeón del mundo y sacar mi familia adelante. Mi mensaje es para los jóvenes, decirles que sí se puede. Yo perdí todo y gracias a Dios conocí el abrazar a mi mamá, que ella me diga que está orgullosa. Eso no tiene valor. Un día va a salir una película de mi vida”.