Claudio Palma regresa a ADN: “Yo ya había descartado volver a la radio a hacer fútbol”

Sorpresa causó la incorporación de Claudio Palma a la banda de ADN Deportes, haciendo su reestreno en nuestra antena durante el partido de Colo Colo ante Athlético Paranaense, por la segunda fecha de Copa Libertadores.

Un regreso al relato, oficio que “me ha perseguido”, según confesó en entrevista con Ciudadano ADN. Hijo de un dirigente de fútbol de tercera división y almacenero en Puente Alto, se crió escuchando radio mientras lo apoyaba en sus labores. “Soy tan nostálgico que en la noche me pongo a escuchar las cortinas de los programas”, contó.

Cuando el sueño de ser futbolista queda en el pasado, el relator comienza a entusiasmarse con las comunicaciones. Así, parte muy joven en la radio Yungay, y trabajó con locutores como Darío Verdugo y Hernán Solís. Más tarde llegará su etapa televisiva y su salto definitivo al estrellato.

Pero antes, hizo un alto para recordar a su padre, almacenero de Puente Alto y extrabajador de la papelera cuando la comuna “era un pueblo”. “Me crié con un negocio que tenía de todo. El negocio de Los Palma. Y me crío yendo a Lo Valledor pero, con esos contrastes que tiene la vida que eran hermosos y me permitieron estar con los pies puestos en la tierra, pasaron los años y un jueves estaba en Maracaná y el viernes me decía “levántate que tienes que acompañarme a Lo Valledor. Un amigo me decía “Qué increíble. hoy le vendiste parafina a una señora y ayer te escuché allá”, muy anónimo. La radio tiene estas cosas tan hermosas… Yo ya había descartado volver a la radio a hacer fútbol”.

Además, se confiesa “un permanente defensor del fútbol chileno“, aun cuando “me dicen el apocalíptico porque lo veo mal, no hay un golpe de timón. Las sociedades anónimas ordenaron las finanzas pero hay un desprecio permanente al hincha. Me duele pensar, me duele decir, que una liga que quiero tanto, está dentro de las peores de Sudamérica”.

Para Palma, en el fútbol chileno actual “vemos a jovencitos como incorporaciones y a nuestros ídolos cuando ya están en su etapa final”. Sin embargo, dice tener fe en la labor de Reinaldo Rueda. “No me gusta mucho su fútbol, creo que es muy tradicional, pero sus jugadores son clase A y llevan una década jugando a un nivel altísimo”.

El relato de Palma se caracteriza por sus floridas frases. “Leo harto, aunque tengo un problema de concentración severo. Escucho mucho a Eduardo Galeano, a Eduardo Sacheri, y de pronto digo ‘acá está la idea’. También ha habido jugadores que me pasan papelitos y me decían ‘a este jugador le decimos La Nona'”, contó la nueva voz de ADN sobre su inspiración.

Acostumbrado a trabajar en duplas, sobre todo con el conductor de Ciudadano ADN, Aldo Schiappacasse, Palma dice que es un formato que le acomoda. “Los argentinos lo tienen muy instaurado. Conocemos las entradas y los silencios de cada uno, y en la televisión están establecidos los tiempos. La dupla se da porque le tenemos que dar fluidez al relato”, dice, aunque agrega que “el problema se genera cuando alguien quiere ser más protagonista que el otro”. Por eso, cree que exfutbolistas y periodistas pueden ser buena combinación. “Al futbolista no le gusta manejar estadísticas, historia, material muy valioso para tiempos muertos. No puedes estar conduciendo y hojeando”.

Palma nunca terminó la carrera, pero hoy tiene un hijo estudiando periodismo, lo que lejos de complicarlo, lo satisface. “El éxito lo asociamos a la casa, al auto, al status, y para mí no está adosado a esas cosas tan banales, si no un profesor no sería exitoso. El periodismo es hermoso, pero tendemos a decir que un periodista gana 500 lucas”, cuenta, reconociendo que, pese a no contar con el título, “me he ido diversificando y sacando la cresta. En la noche no me puedo acostar si no leo todo”. Hoy, a su hijo le dice “yo te voy a armar con todas las herramientas, pero de ahí en adelante tú tienes que entrar a jugar”.

Enfocado en el relato deportivo, sabe que no está exento de errores. “La pega de uno es como la del árbitro. Yo digo ojalá me equivoque lo menos posible. Cuando hay un equipo asiático, anotas los nombres, pero tampoco tengo la preocupación de ir a la embajada a preguntar cómo se pronuncia”, confiesa. Como recomendación básica para estructurar el trabajo de identificar jugadores relatando, Palma cuenta que “lo primero que tienes que saber es cómo se arma un equipo y tú los ordenas, dibujas la cancha en un papel. Cuando el arquero saca sabes cuál es el jugador”.

Claudio Palma recordó cuando fue llamado por Radio ADN en sus inicios, en 2008. “Me cuentan el proyecto y me encantó. Me dijeron ‘hay que chasconear un poco’. Estuve listo para salir del CDF y venirme. Pero fallece mi viejo y no estaba preparado emocionalmente para asumir. Pude haber sido de los fundadores de la radio”, dice, agregando que “es un orgullo grande integrarme a un tremendo equipo”.

En ADN, Palma relatará algunos de los partidos que los equipos chilenos jueguen en Copa Libertadores durante este 2020.