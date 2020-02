Guardiola lanza desafiante frase en entrevista: “Dame un equipo sin jugadores top”

En una particular entrevista concedida por Pep Guardiola, el entrenador español aseguró que nunca se ha sentido el mejor DT del mundo, y que su éxito se debía a la calidad de sus jugadores.

Al respecto, comenzó diciendo que “nunca sentí que fuese el mejor entrenador. Nunca. Ni siquiera cuando gané el sixtete con el Barcelona y ganar tripletes y demás. Nunca lo sentí”, indicó.

En esa línea, añadió: “Gané porque sentí que tenía jugadores extraordinarios en grandes equipos. Hay entrenadores increíbles que no tienen jugadores ni entrenan en grandes equipos“.

Finalmente, el técnico sostuvo que “Si soy un buen entrenador, el mejor, dame un equipo sin jugadores top, que no sea como el Manchester City. No voy a ganar. Lo que haré será mejorara a mis jugadores, pero no voy a ganar”.