El día que Jorge Valdivia anticipó en pantalla que Rubén Selman lo iba a expulsar

El fallecido exárbitro Rubén Selman dejó diversas anécdotas en las canchas del fútbol chileno, pero ninguna supera una de la 13° fecha del Torneo de Apertura 2006 de la ANFP en un juego entre Colo Colo y Universidad Católica.

Ese domingo 23 de abril en el Estadio Monumental, el “Cacique” del entrenador Claudio Borghi tenía como titular al volante Jorge Valdivia, quien en pleno partido se acercó a las cámaras para hacer una denuncia contra el referí nacional.

Valdivia se acercó a la televisión con un mensaje claro: “Lo digo antes. Selman me amenazó que me iba a expulsar. Me va a expulsar, acuérdate”. Unos momentos después el futbolista recibió la tarjeta roja a los 25 minutos.

El exárbitro comentó en La Tercera sobre esa polémica expulsión del futbolista y dijo que “lo había amonestado y cuando me enteré de que le habló a la cámara, lo volví a amonestar. Y dos amarillas son una roja”.

