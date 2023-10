Educación financiera: La importancia de enseñarla desde la infancia

En el Ciudadano ADN siempre intentamos hacer un servicio a la comunidad. Por eso, aprendimos sobre educación financiera junto a Daniel Puerta, vicepresidente senior de Banca Retail de Scotiabank Chile.

“Es un tema súper importante. El sector bancario juega un papel súper importante, porque para nosotros no es solamente vender un producto financiero, tenemos que enseñar y asesorar“, dijo el vicepresidente senior del banco oriundo de Canadá al inicio de la conversación.

Fue así que Puerta subrayó el compromiso de Scotiabank con la educación financiera y explicó que a través de su iniciativa “Scotia Impulsa” cumplen este objetivo a través de un enfoque centrado en el “coach financiero”.

Coach financiero: Una manera novedosa de aprender finanzas personales

De acuerdo al representante de Scotiabank Chile, la estrategia se centra en ir más allá de la simple asesoría, ya que busca guiar, enseñar y mejorar las habilidades financieras de las personas.

“La mayoría de las instituciones hablan de ‘asesorías’ y nosotros queremos ir más allá. Un coach es realmente como en un equipo de fútbol. Es el que te enseña, el que te da la mano, el que te hace ser mejor“, expuso Daniel Puerta.

En esa misma línea, el experto financiero mencionó que “nosotros educamos, enseñamos a clientes y no clientes y les ayudamos a que manejen mejor su presupuesto”.

La importancia de hablar sobre estos temas desde la infancia

“La educación financiera debería ser enseñada desde niños“, aseguró el vicepresidente senior, quien hizo una reflexión crítica sobre los sistemas educativos actuales. “Si ustedes ven el plan de básicamente cualquier colegio, no hay educación financiera, y eso es básico”, comentó.

Acto seguido, Daniel Puerta dijo que hay cosas que considera importante mencionar durante la niñez, como “el concepto del valor del dinero, el poder del ahorro, el dinero en el tiempo y el interés“.

“Mi madre se preocupó un poco de darme principios financieros, pero a mí no se me olvida la primera vez que me abrieron una cuenta de ahorro. Yo creo que es parte de nosotros como padres y como institución financiera lograr enseñar desde temprana edad a la gente la importancia de manejar sus finanzas personales“, añadió.

El 16 de octubre y el 21 de octubre, Scotiabank Chile estará participando en webinars junto a expertos como el Doctor Bolsillo, Tus Finanzas Familiares; Erik Bertwart, jefe de educación financiera de la CMF; e Isidora Rojas, directora ejecutiva de la Fundación Entrepreneur.