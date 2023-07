Camila Sosa, autora de “Las malas”, y el retrato de las vidas transgénero: “El miedo era más bien un amigo”

“Cuando llegó a Córdoba capital para estudiar en la universidad, Camila Sosa Villada fue una noche, muerta de miedo, a espiar a las travestis del Parque Sarmiento y encontró su primer lugar de pertenencia en el mundo”, relata la sinopsis de Las malas, obra de la escritora, dramaturga y actriz argentina, Camila Sosa.

Ciudadano ADN conversó con la artista trasandina, quien relató el origen de este libro, por medio del cual plasma la realidad de las personas transgénero.

“Yo estaba haciendo una obra de teatro en el 2017, El cabaret de la Difunta Correa, y al final de esa obra yo hacía un personaje que se llamaba la “Tía Encarna”, donde contaba cómo se había encontrado al bebé de la Difunta Correa en el Parque Sarmiento y mientras estaba haciendo la obra, yo decía este personaje es muy literario, es para seguir escribiendo”, manifestó la escritora respecto al punto de partida para Las malas.

“Empecé a escribir la historia y al año siguiente me crucé con Juan Font, que es el editor y me dijo: tengo ganas de publicarte, si tenés algo que sea verdaderamente muy raro. Yo no sabía que era raro, pero le mandé esas 40 páginas escritas sobre la Tía Encarna y un pasaje muy chiquitito, un recuerdo mío, de cuando yo vendía helados por el pueblo, y me dijo sí, esto es un libro. A finales del 2018 ya estaba terminado”, complementó.

“Las cosas están cambiando”

Reflexionando sobre la realidad de las personas transgénero, Camila Sosa indicó que “las cosas están cambiando, hay una especie de recambio generacional”.

“No sé cómo será en Chile, pero en Argentina, por suerte mi generación es una de las últimas que vio como era el mundo antes y como es el mundo ahora a partir de la Ley de Identidad de Género que se promulgó. Ahora yo veo que hay chicas trans que son universitarias. Las travestis éramos todas pobres, veníamos de familias pobres, no teníamos posibilidades de estudiar, muchas eran analfabetas, muchas venían del Perú, Bolivia y Paraguay, porque incluso esa intolerancia en la que vivíamos en Córdoba o Buenos Aires, era mucho mejor para vivir que en sus países”, expresó la actriz.

“Afortunadamente las cosas cambiaron, ellas tienen derechos, sin embargo, las viejas siguen sin ser reparadas históricamente, es decir, en Argentina seguimos peleando por una reparación histórica que reconozca a las travestis más grandes, mayores de 50, de 60 años, que sobrevivieron a la dictadura y pareciera que tiene que ver con lo que yo escribí en el libro, pero el libro va un poco más allá respecto a lo que es real y a lo que es ficción o ciencia ficción pobre como le digo yo”.

El miedo, un amigo

Consultada cómo fue plantear sus propias experiencias en Las Malas, Camila Sosa comentó: “Se supone que la literatura es así, con esa cuota de impudor, sino qué clase de literatura sería. Se supone que cuando uno se sienta a escribir está cometiendo una impudicia”.

En esa línea, Camila Sosa analizó el concepto del miedo que siempre se asocia a las personas transgéneros y la población LGBT+ y afirmó: “Para mí y para muchas en esa época, el miedo era más bien un amigo que un enemigo porque te ayudaba a sobrevivir, a saber a dónde meterte y a dónde no, a qué auto subirte y a qué auto no, con qué cliente estar. Yo soy de valorar mucho el miedo”.