Walter Riso aborda la dimensión política del amor en “De tanto amarte, me olvidé de mí”

Ciudadano ADN tuvo la oportunidad de conversar con el escritor ítalo argentino, Walter Riso, a raíz del lanzamiento de su trabajo más reciente: “De tanto amarte, me olvidé de mí”.

El libro de Riso es una suerte de guía práctica para que las personas se tomen el tiempo de analizar sus relaciones, algo que, de buenas a primeras, no es simple. “No es fácil, como lo es tener hijos o estudiar una carrera, pero hay que hacerlo”, comentó.

“Nos pasa a todos, pero desde mi punto de vista, el amor, como lo manejamos en el mundo occidental, es un problema de salud pública. El 60% de la gente consulta por temas relacionados al amor, que van desde la infidelidad hasta el maltrato”, aseguró el psicólogo clínico.

Walter Riso y el realismo feroz

A lo anterior, el autor agregó que una de las problemáticas que tienen las personas a la hora de enfrentarse al amor, es tener expectativas altas y que estas no se cumplan. “Generamos una frustración constante, porque creemos que el amor está arriba… y al amor hay que ayudarlo, porque el amor es débil, no es todopoderoso”, planteó.

“El libro es para pensarse y reflexionar sobre los temas de parejas que tenemos, que es un tema tabú muchas veces. Uno dice ‘por qué voy a pensar en mi relación si estoy bien’. Pero a veces ese ‘estar bien’, es tapar el sol con el dedo, y las termitas están por debajo”, dijo.

En esa misma línea, el profesional de la salud mental expuso que, en general, la gente tiene “miedo a destapar la olla”. “Es como si yo te dejara aquí los resultados de una biopsia y vos dejás un mes sin abrir el sobre. Destapar la olla es ver la realidad. Entonces, yo siempre apoyo el realismo feroz”, ejemplificó.

La dimensión política del amor

Por otra parte, el escritor Walter Riso parafraseó a Humberto Maturana y planteó que “conversar era movernos juntos, y amar es escuchar”. “A la larga, ¿esto de qué se trata? De tener autorespeto y de quererme para quererte”, dijo.

“Si yo no me quiero, no te puedo querer bien. Porque te quiero y me quiero, te cuido y me cuido, pero yo soy tan importante como vos, no más. Y eso no es narcisismo, es defender la singularidad y la individualidad de cada uno”, señaló.

Así, el autor expuso que “esa es la dimensión política del amor”. “Es una democracia emocional que implica la reciprocidad, no milimétrica, porque a veces la pareja puede estar mal y uno tiene que dar más que recibir. Pero si tú das y das, esa democracia emocional empieza en una pendiente resbaladiza y termina en una relación vertical de dominancia y sumisión”, añadió.