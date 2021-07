“La Revolución Reflexiva”: la publicación póstuma del último libro de Humberto Maturana

El Premio Nacional de Ciencias, Humberto Maturana, fallecido el pasado 6 mayo, junto a la bióloga cultural, Ximena Dávila, publicaron su último libro en conjunto “La Revolución Reflexiva“, un texto que invita a cambiar la sociedad mediante la colaboración y promoviendo un futuro sustentable.

En entrevista con Tu Nuevo ADN, el director de Matriztica (co-fundada por Maturana y Dávila), Sebastián Gaggero, señaló que “este libro nace en agosto de 2020, en medio de la pandemia. En aquel momento junto a la editorial comenzamos a abrir la discusión sobre la importancia que tenía el momento que estábamos viviendo con tanta incertidumbre”

Gaggero menciona además que “el texto es como una mirada de evaluación del presente que vivimos como humanidad, ya que era necesario poner una reflexión desde lo humano, porque todo esto deriva de lo que hemos escogido como humanidad”.

La autonomía reflexiva a la que invita el libro

“Este es un regalo que nos invita a tomar conciencia y fue central en el desarrollo de este libro para que se conservara como una invitación de aquello que resuena en ti“, declara Gaggero en virtud de cómo era “el Doc” como se refiere a Maturana. “No volver al modo de vida anterior porque ya hemos vivido una vida distinta y tomar conciencia de cómo hemos vivido y cómo queremos convivir y qué queremos conservar”, continúa el director de Matriztica.

Finalmente la invitación central del libro, comenta Gaggero, es que “como decía ‘el Doc’ todo cambio cultural comienza por un proceso de transformación individual, no es posible cambiar algo de lo que no me doy cuenta. Cada persona desde sí debe tomar conciencia”.

“La Revolución Reflexiva” se puede encontrar en BuscaLibre, en grande librerías del país, Apple Books y Amazon. Además se puede ingresar a Matriztica, donde se podrá encontrar toda la información.