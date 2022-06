Debido a la polémica levantada tras el cambio de nombre al cargo de Primera Dama, por el de Gabinete de Irina Karamanos, Ciudadano ADN conversó con Verónica Valdivia, historiadora especialista en historia contemporánea, quien detalló la importancia de este rol en la cronología nacional.

La académica afirmó que lo ocurrido fue “un error porque no se tiene muy claro porque las primeras damas asumen estos papeles, no se ha hecho mucha historia sobre ellas. Se mantuvo una función en parte con criterios de género tradicionales”.

“Con esta nueva generación hubo un poco de confusión, pero ahora es el momento de repensar porque es el instante que se está definiendo la nueva relación entre el Estado y la sociedad y si se logra una sistema institucional político que reconozca derechos, la mayor parte del papel de la primera dama debe ser reformulado”, agregó.

En base a lo anterior, Valdivia fue directa: “Las parejas de las o los presidentes no deberían asumir ningún papel de materia pública, porque no son personas elegidas, no presentan un programa”.

Una historia bastante larga

Pero para entender este cargo, se debe entender la “historia bastante larga” que hay detrás. En esa línea, Verónica Valdivia señaló que si bien la imagen inicial de primera dama se le puede asignar a Juana Aguirre Luco, esposa de Pedro Aguirre Cerda, este cargo no se institucionalizó hasta la administración de Juan Antonio Ríos.

“Las primeras damas asumieron considerando el tipo de Estado. La Constitución de 1925 era garantista, aseguraba derechos para todos y todas, pero todos estos derechos eran reconocidos a los trabajadores con contrato laboral, pero como la mayoría no estaba en esa condición, las primeras damas ayudaron a que el Estado pudiera llegar a las personas que estaban en el margen”, detalló la experta.

“En la medida que el Estado va absorbiendo tareas y reconociendo derechos, las primeras damas no deberían estar cumpliendo ese papel, sino que los ministerios”, añadió.

El cambio en la dictadura

Pero Valdivia aclaró que si bien las primeras damas fueron entendidas de esa manera durante la primera mitad del siglo XX, la llegada de la dictadura y la instalación de un régimen neoliberal lo cambió todo.

“En el momento que el Estado se deshace de las funciones sociales, Lucía Hiriart transforma esas institución en una organización caritativa vinculada a su persona, que distorsionó el papel de las primeras damas”, dijo la historiadora.

“Después de 1990, si bien la señora Leonor Oyarzún quiso recuperar el papel más social con Integra y Luisa Durán con Sonrisa de Mujer, en la práctica el Estado neoliberal no se siente garantizador de derechos, por lo que las primeras damas comenzaron a realizar tareas con el ámbito cultural, más que de políticas públicas”, cerró.